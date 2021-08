Plön

Zwischen dem Plöner Seglerverein und den Wohnhäusern an der Eutiner Straße liegt, direkt am Großen Plöner See, eine Fläche, die je nach kulinarischen Vorlieben als Sahne- oder als Filetstück bezeichnet wird. Gut 4000 Quadratmeter, die bisher an einen Fischereibetrieb verpachtet waren. Eigentümer: das Land Schleswig-Holstein. Ein neuer Fischer hat ein Teilstück seit Jahresbeginn neu gepachtet. Die Stadt Plön will das Grundstück per Erbbaurechtsvertrag übernehmen, um hier touristisch etwas Großes aufzuziehen. Was ist möglich? Stefan Kruppa, bis zum Sommer Mitglied der CDU-Fraktion und jetzt fraktionsloses Ratsmitglied, hat ein Konzept erarbeitet.

Er selber bezeichnet es als Ideensammlung, die noch ergänzt werden sollte. Aber es sind schon ziemlich detaillierte Vorstellungen, wie Plön mit dem Grund in der Stadtbucht umgehen könnte. Da ist von einer Familienbadestelle die Rede, Stranddusche und Umkleide, von Lounge-Sesseln und Strandkörben auf einer Seeplattform, einem Badesteg und einem Anlegesteg für Skipper und Paddler, einer Seeterrasse mit Bühne, Kinderspielplatz, Fahrradstellplätzen und WC.

Ratsherr Stefan Kruppa (fraktionslos) stellte seinen Konzeptentwurf für eine touristische Gestaltung des Fischereigeländes an der Eutiner Straße den Kommunalpolitikern zur Diskussion. Quelle: Anja Rüstmann

Der Fischer (die Stadt will in den Pachtvertrag mit dem Fischer eintreten) zieht in einen Neubau ein, Verkaufsraum, Restaurant, Sonnenterrasse/Wintergarten gehören dazu. Auch Ferienwohnungen würden dort untergebracht. 4000 Quadratmeter am Seeufer, auf denen das Leben toben könnte. Zurzeit liegt es völlig brach da, ist mit Zäunen abgesperrt. Im vergangenen Jahr nutzte wenigstens für ein paar Wochen noch ein Beachclub die Traumlage. 2021 wollte da niemand ran.

Schon 2014 ging es um einen Bebauungsplan Südliche Eutiner Straße

Aber die Geschichte dieses Grundstückes geht etwas weiter zurück. Denn schon 2014 fassten Plöns Kommunalpolitiker einen Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan – Ziel war, die „Attraktivität der Eutiner Straße zu wahren und zu erhöhen“ – durch großzügige Durchblicksmöglichkeiten auf den See. 2015 wurde eine Veränderungssperre erlassen. Hintergrund war, dass der PSV eine Bootshalle bauen wollte, die einige als sichtbehindernd einschätzten. Die Bauvoranfrage wurde schließlich zurückgezogen, die Veränderungssperre lief aus, das Bauleitverfahren ruhte. Jahrelang.

Lesen Sie auch Jazziges und Hintergründiges

Jetzt könnte der Bebauungsplan wieder aus der Schublade geholt werden. Oder doch lieber erst einmal ein Rahmenplan für eine Konzeptentwicklung? Der Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss (SteP) der Stadt Plön diskutierte und diskutierte. Obwohl eigentlich Einigkeit herrschte: In der Eutiner Straße muss etwas geschehen. „Viel besser geht’s in Plön gar nicht“, sagte Wolfgang Homeyer zum touristischen Nutzwert des Geländes. Homeyer, Leiter des Fachbereichs Planen und Bauen im Plöner Rathaus, vertrat souverän den Plöner Bürgermeister während der Ausschusssitzung und verwies auf viele offene Fragen.

„Es wird ein langer Prozess, aber wir sollten ihn jetzt anstoßen“

Die größte davon ist vermutlich, wer die Umsetzung der vielen, schönen Ideen zahlt. „Wir müssen die Förderkulisse prüfen. Wenn wir nicht einen großen Sack Geld bekommen, wird da gar nichts passieren“, sagte Yorck Wegener (CDU). Stefan Kruppa hat auch dafür Ideen. Und was ist mit dem Naturschutz? Und welches Gebiet genau soll nun eigentlich überplant werden? „Es wird ein langer Prozess, aber wir sollten ihn jetzt anstoßen“, so Kruppa.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bernd Möller (SPD) möchte das Grundstück gemeinsam mit dem benachbarten PSV-Gelände entwickeln. Und dann zog er die Floating Homes aus dem Ärmel, die Plön schon 2018 beschäftigt haben – schwimmende Ferienwohnungen. „Das Fischereigelände ist die herausragende Lage für Floating Homes“, erklärte er. In Verbindung mit dem Jachthafen wären acht bis zehn Häuser dort an einem Steg touristische Hingucker.

Wären schwimmende Ferienwohnungen an einem Steg vor dem Fischereigelände ein touristischer Hingucker? Geprüft werden soll es auf jeden Fall. Quelle: Visualisierung: Floating Homes

Einigkeit herrschte im Ausschuss, dass jetzt die Verwaltung ran soll und mit dem Kruppa-Konzept in der Hand prüft, was das Land, die Landesplanung, Untere Naturschutzbehörde, Wirtschaftsministerium und die Investitionsbank von dem allen halten. Und mit großer Mehrheit stimmten die SteP-Mitglieder auch dafür, die Floating-Homes-Frage mit einzubeziehen. In wie vielen Jahren letztlich die Badestelle, die Seeterrasse mit Bühne, die Strandkörbe und alles drumherum kommen – das hängt von den Antworten ab. Vermutlich wird noch eine Menge Schwentinewasser an dem Gelände Eutiner Straße 8 vorbeifließen.