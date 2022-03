Mit der Grundsteinlegung hat das Max-Planck-Institut in Plön den offiziellen Baustart für einen Erweiterungsbau gegeben. Vor zahlreichen Gästen wurde die Zeitkapsel in die tiefe Baugrube befördert. Rund 28 Millionen Euro steckt die Max-Planck-Gesellschaft in die Um- und Neubauten.