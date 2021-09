Plön

Der Haushalt der Stadt für das laufende Jahr ist genehmigt. Die Kommunalaufsicht hat ihr „Go“ gegeben – wenn die Stadt 50 700 Euro an Krediten einspart. Dafür ist schnell eine Lösung gefunden worden.

Mehr Probleme macht gerade der Jahresabschluss für das Jahr 2019. Bei einer Prüfung wurde jetzt deutlich, dass Bürgermeister Lars Winter die Selbstverwaltung (also die Ratsversammlung) zu spät informiert hat, dass die Errichtung des Bürgerbüros teurer wird. Und dass es dadurch eine überplanmäßige Auszahlung gab.

2018 hatte sich Plön entschieden, ein barrierefreies Bürgerbüro am Ende der Fußgängerzone ins Otto-Haack-Haus einziehen zu lassen – zusammen mit den Stadtwerken. Dafür musste einiges umgebaut werden. „Mit Ingo Eitelbach wurde ein Deal gemacht, dass die Stadtwerke das kostenmäßig übernehmen“, sagt Winter. Das heißt, dass die Stadtwerke praktisch in Vorleistung gehen und dies über die Miete an die Stadt verrechnen. Doch der Chef der Stadtwerke Plön ging, Nachfolger Jürgen Schäffner kam. Und die Umbauten wurden teurer und teurer. 203 587,26 Euro sollte es schließlich kosten. Die Stadtwerke wollten den „Kredit“ doch nicht mehr geben, die Stadt sollte nun erst mal alles zahlen.

Kommunalpolitiker wurden nicht rechtzeitig informiert

Das Geld im Haushalt der Stadt reichte dafür aber nicht. Es blieb von der Umbau-Summe ein Rest von 70 686,45 Euro, die vom städtischen Haushalt nicht gedeckt waren. Bedeutet: Diese knapp 71 000 Euro sind eine überplanmäßige Aufwendung. „Unbestritten ist der Sinn des Bürgerbüros“, sagte Thorsten Roth (SPD) während der Ratsversammlung. Die Kommunalpolitiker stört es aber, dass sie vom Bürgermeister nicht rechtzeitig über die Kostensteigerung informiert wurden.

Im Zuge der Überprüfung der Jahresrechnung 2019 stellten sich jetzt Fragen zum Plöner Bürgerbüro. Offensichtlich wurde die Selbstverwaltung verspätet über höhere Umbaukosten informiert. Quelle: Anja Rüstmann

„Das war ein Fehler. Ich hätte die Selbstverwaltung unterjährig informieren müssen, auch darüber, dass der Deal mit den Stadtwerken andersherum stattfindet. Ich habe sie aber erst informiert, als alles unter Dach und Fach war“, sagt Bürgermeister Winter. Die Ratsversammlung genehmigte die außerplanmäßige Auszahlung der gut 70 000 Euro am Mittwochabend nicht. Die Kommunalaufsicht soll jetzt prüfen, ob die Zahlung zulässig ist. Das wäre der Fall, wenn sie unabweisbar ist. Die Verwaltung sagt ja, denn es müssen Dienstleistungen barrierefrei angeboten werden – im Sinne des Anspruchs auf Gleichbehandlung. Im Rathaus war das vorher nicht möglich.

Die CDU sieht weitere Probleme, die geklärt werden müssen. „Der Mietvertrag mit den Stadtwerken wurde erst ein Jahr nach der Eröffnung, also im Dezember 2020 unterschrieben“, sagt André Jagusch. Dass die Stadtwerke sich an den Investitionen beteiligen, wie ursprünglich einmal abgesprochen, stehe dort nicht drin. „Sie wollten sich an den monatlichen Abschreibungskosten beteiligen“, so Jagusch. „Der Mietvertrag mit den Stadtwerken muss jetzt natürlich noch angepasst werden. Weil wir den Umbau gemacht haben, können wir das auf die Miete aufgeschlagen“, sagt Winter.

Lesen Sie auch Zahl der Arbeitslosen sinkt weiter

Es bleibt auch die Frage, ob der Ratsversammlung überhaupt davon erzählt wurde, dass Baumaßnahmen im Otto-Haack-Haus stattfinden müssen. „Wir wussten, dass Mobiliar angeschafft wird“, so Jagusch. Aber Umbauten für eine sechsstellige Summe seien nie beraten und beschlossen worden.

Das Thema Bürgerbüro und die Kosten dafür wird die Kommunalpolitiker wohl weiter beschäftigen. Dafür konnten sie Mittwochabend einen Strich unter den städtischen Haushalt für das Jahr 2021 machen. Die nicht genehmigten Kredite in Höhe von 50 700 Euro werden durch das Verschieben einer Baumaßnahme kompensiert. So hatte es die Verwaltung der Ratsversammlung vorgeschlagen.

Platzbedarf für neue Rettungswache wird abgewartet

Der Parkplatz für die Feuerwehrleute neben dem Feuerwehrgerätehaus am alten Güterbahnhof müsse zwar saniert werden. Nun wird erst abgewartet, was mit der Rettungswache nebenan geschieht. Die soll abgerissen, größer wieder aufgebaut werden. Dafür braucht der Kreis Plön mehr Platz, also Teile des Anbaus, in dem jetzt Garagen und die Waschhalle der Feuerwehr untergebracht sind. Deren Neubau inklusive gesetzlich erforderlicher Erweiterung rückt dann vermutlich etwas auf den Parkplatz.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Erst einmal wird der Kreis Plön eine Bedarfsrechnung erstellen, dann einen Architektenwettbewerb ins Leben rufen, danach muss die Stadt Plön den Bebauungsplan ändern. „Zwei bis drei Jahre werden vergehen, bis das ist die Gänge kommt“, so Winter. Also kann die Stadt die 80 000 Euro verschieben, die für die Parkplatz-Sanierung eingeplant waren – und nun alle anderen geplanten Investitionen angehen.