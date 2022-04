Plön

Die Energiepreise steigen. Wer darauf reagieren, vor allem aber einen Beitrag zum Klimaschutz leisten möchte, kann sich am Dienstag, 19. April, von 18 bis 20.30 Uhr in der Aula am Schiffsthal in Plön über die „Solaroffensive“ informieren. Dabei geht es um die Installation von Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) zur Stromerzeugung.

Fragen zur Technik, zum Aufwand für die Installation, zur Eignung des Daches und vieles mehr sollen bei der Informations-Veranstaltung beantwortet werden. Die Solaroffensive Schleswig-Holstein der Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein (EKSH) mit ihren Partnern, der Verbraucherzentrale, dem Landesverband Erneuerbare Energien, dem Verband Wohneigentum Siedlerbund sowie Haus & Grund stehen an diesem Abend Rede und Antwort.

Solarkataster bietet erste Anhaltspunkte

Dr. Klaus Wortmann von der EKSH wird die Solaroffensive in ihren Grundzügen vorstellen. Der Klimaschutzmanager des Kreises Plön, Stefan Reißig, erläutert anschließend, wie das kreisweite und kostenlose Solarkataster erste Anhaltspunkte für die eigene Planung bieten kann.

Ingo Sell, Energieberater der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein, informiert über die technischen Möglichkeiten und Voraussetzungen der Installation einer Solaranlage und auch über die aktuellen Beratungs- und Fördermöglichkeiten.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Thomas Leidreiter von der Bürgerenergie Nord, zugleich Mitglied im Landesverband Erneuerbare Energien, gibt Tipps und Erfahrungen aus Sicht der Branche. Abgerundet werden die Informationen durch den Erfahrungsbericht eines PV-Anlagennutzers aus der Region.

Die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung per E-Mail an den Plöner Klimaschutzmanager soenke.hartmann@ploen.de wird gebeten. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. In der Aula gilt Maskenpflicht.

Weitere Informationen zur Solaroffensive SH gibt es im Internet unter www.solaroffensive-sh.de oder unter www.ploen.de.