Inge Beger hat es wahr gemacht. Sie hat ein Kinderbuch veröffentlicht. Die sagenhafte Geschichte „Was ist bloß beim König los?“ ist soeben als Buch erschienen. Normalerweise erzählt die 65-Jährige Märchen, von „Aschenputtel“ bis „Das Lämmchen mit dem goldenen Fell“. 30 Stück hat sie im Kopf. Denn, wohlgemerkt, sie liest nicht Märchen vor, die erzählt sie. Und jetzt hat sie eines geschrieben.

Der knuffige König mit seiner goldenen Krone und dem roten Mantel ist eigentlich ganz zufrieden. Aber – in seinem Königreich fehlen Tiere. Er wünscht sich so sehr einen Tierpark. Es ist Kurt Eisenherz, der ihm schließlich einen Zoo verspricht.

Um es schon einmal zu verraten: Die Geschichte geht gut aus. Und wie hat es angefangen? Das ist ein paar Jahre her, erzählt Inge Beger. Ein Kartenspiel hat sie inspiriert. Und da sie so gerne dichtet, war plötzlich eine Geschichte erfunden. Eine Kollegin durfte sie lesen. „Aber dann fiel mir noch so viel ein“, sagt die Märchenschreiberin, und deshalb wurde die Geschichte immer ein Stück ausführlicher.

2008 und 2011 hatte Inge Beger bereits zwei Bücher veröffentlicht mit Gedichten. Mit dem ersten wollte sie eine schwere Krankheit verarbeiten, das zweite entstand, weil „es mir so gut gefallen hat zu dichten“. Nun schrieb sie an dem Kinderbuch. Schrieb und schrieb. Für die Geschichte über den in Tiere vernarrten König fehlte aber etwas ganz Entscheidendes. Und zwar die Zeichnungen für das Kinderbuch.

Der Spaß kam nicht zu kurz

Sie erzählte ihrer Freundin Nicol Görtz, dass sie zwar Bilder im Kopf habe, nun aber jemanden suchen müsse, der sie auch zeichnen kann. „Ich kann das machen“, sagte die 55-Jährige spontan und griff zu den Aquarellstiften. Dann begann der Spaß. Der König entstand, Elefanten, Nashörner, Ziegen, Pferde, Hühner… Die beiden Frauen tüftelten und stellten dem Narren noch eine Närrin zur Seite. Inge Beger orderte gemalte Kekse bei Nicol Görtz. Die ließ einen Pfau wegfliegen. Die Hühner gackerten, die Ziegen meckerten. Aber: „Was wir für einen Spaß dabei hatten!“

Märchenerzählerin kann die eigene Geschichte noch nicht auswendig

Ostern wollten Inge Beger und Nicol Görtz alles fertig haben. Nun ist es Oktober geworden. Sie haben eine Onlinedruckerei gefunden, tüftelten etwas länger mit der Seitengestaltung herum – aber nun sind die Bücher da. „Das ist ein schönes Gefühl“, sagt die Verwaltungsfachangestellte im Ruhestand. Ob sie ihre eigene Geschichte bei einer der nächsten Märchenstunden vorträgt? „Ich kann sie noch gar nicht auswendig“, gibt sie zu.

„Ich freue mich total, dass ich bei diesem Projekt mitmachen durfte“, sagt Nicol Görtz, die in der Plöner Band Tonabgeber singt und von Beruf Justizangestellte ist. „Wenn ich im Ruhestand bin, möchte ich das mit dem Zeichnen ausbauen“, erzählt die 55-Jährige von Zukunftsplänen. „Aber eher surrealistische Sachen – die male ich am liebsten.“

Und Inge Beger? „Ich hab schon eine Idee für ein neues Kinderbuch“, plaudert sie aus. Doch erst einmal hofft sie natürlich, dass „Was ist bloß beim König los?“ gut ankommt. Die ersten Probeleser waren begeistert. Das Buch (12 Euro) gibt es direkt bei der Autorin und kann per E-Mail an inge_beger@web.de bestellt werden. Auch ihre beiden Gedichtbände (je 8 Euro) hat sie noch im Angebot.

Und der König? Der ist glücklich, die Tiere sind froh, für Kurt Eisenherz gibt’s einen Orden, für alle anderen Keks und Torte. Nur die Narren, die haben sich irgendwo im Buch versteckt…