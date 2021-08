Plön

Das JazzApart-Team geht mit Verve in das zweite Halbjahr. „Der Live-Jazz ist zurück“, sagt Thomas Meyer. In Plön startet die Konzertreihe mit dem Auftritt von Martin Tingvall am Sonnabend, 4. September. Karteninhaber werden gebeten, dem Kulturforum Schwimmhalle Schloss Plön Bescheid zu geben, falls sie trotz Kartenbesitz nicht an dem Konzert teilnehmen können; eine Erstattung ist aber nicht möglich.

Wegen Corona kann nur kurzfristig geplant werden. Das betrifft die Anzahl der genehmigten Sitzplätze genauso wie das Catering-Angebot und die Pausen zwischen den Sets. Da rund 140 Karten für das Tingvall-Konzert im Umlauf sind, ist die Veranstaltung ausverkauft. Sollten bis zum 4. September mehr Sitzplätze erlaubt sein, können Tickets ausschließlich an der Abendkasse zum Preis von 20 Euro erworben werden.

Im Oktober kommen die Brüder Wasserfuhr

Die Brüder Wasserfuhr gastieren am Sonnabend, 9. Oktober, im Kulturforum. Lisa Wulff musste ihren Quartett-Gig auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschieben; stattdessen haben Markus Stockhausen (Jazzpreisträger 2021) und das Tomasz Kowalczyk Trio ihr Kommen am Sonnabend, 5. Dezember, zugesagt. „Auf solche Spitzenkünstler kann JazzApart nur zurückgreifen, wenn ein volles Haus gewährleistet ist“, sagt Meyer. Die Ticketpreise werden für die Folgekonzerte auf 25 Euro erhöht; Ermäßigungen werden Schülern und Schülerinnen eingeräumt. Den Vorverkauf für das Wasserfuhr-Konzert übernimmt die Buchhandlung Schneider rund drei Wochen vor dem Gig. Restkarten gibt es an der Abendkasse. Diese Regelung gilt auch für das Stockhausen-Konzert.

Das Restaurant Alte Schwimmhalle veranstaltet am Freitag, 20. August, ein feines Jazz-Konzert mit dem Trio des Plöner Posaunisten Arvid Maltzahn: Triple Play kann als Auftaktkonzert betrachtet werden, wenn es auch nicht Bestandteil des Kulturforum-Programms ist. Das Konzert beginnt um 20 Uhr; Reservierungen werden dringend empfohlen.