Um die Gesellschaft zur Förderung des traditionellen Jazz ist es still geworden. Gerade, als der Verein in Plön unter neuer Führung neu durchstarten wollte, kam Corona. Und damit Lockdown und Einschränkungen für Konzerte. Jetzt stehen aber zwei Veranstaltungen im Terminkalender: ein Open-Air-Konzert und ein musikalischer Vortrag, in dem es um die Geschichte des Jazz gehen wird.

„Ich selber könnte gar nicht genau erklären, was eigentlich traditioneller Jazz ist“, sagt Wolfhard Walde, der im Dezember 2019 den Vorsitz des Jazzvereins mit dem etwas sperrigen Namen übernommen hat. Warum erklärt das nicht mal jemand, der sich auskennt? Arvid Maltzahn ist so einer, der das kann. Der Plöner war lange Bildungsreferent beim Landesmusikrat, hat seit 30 Jahren beim Sommer-Jazz-Kurs in Rendsburg entsprechende Seminare gehalten. Selber macht der Posaunist natürlich auch Musik, zum Beispiel mit den Doc Koehler’s Sultans of Swing. Das nächste Mal mit seinem Trio Triple Play übrigens am Freitag, 20. August, um 20 Uhr im Restaurant Alte Schwimmhalle am Schloss.

Was er sonst im Seminar jungen Leuten vermittelt, komprimiert Arvid Maltzahn jetzt zu einem 90-minütigen Vortrag, den er am Sonnabend, 2. Oktober, um 20 Uhr im Kulturforum Schwimmhalle Schloss Plön halten wird. „Ich will nicht zu viel verraten“, ist er vorsichtig. Er blickt hinter die Kulissen. Es geht darum, wie sich der Jazz entwickelt hat, welche Zweige es gibt. „Bis in die 40er-Jahre war die Entwicklung straight nach vorne. Dann wandte sich ein Teil der Jazzwelt zurück zum traditionellen Jazz, die andere Hälfte wurde innovativ“, sagt er – der Modern Jazz wurde geboren.

„Ich habe viele Klangbeispiele von Originalaufnahmen dabei, Zitate und Fotos“, so Maltzahn. Zum Beispiel die erste Schallplattenaufnahme des Jazz von 1917. Er beleuchtet, unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen die Musik entstanden ist. „Das hat viel mit Rassismus, Respekt, Öffnung für andere Kulturen zu tun“, sagt er und zeigt, wie aktuell das Thema gerade wieder ist. Der Eintritt ist frei, um Anmeldungen bei Wolfhard Walde unter Tel. 04526/339950 wird gebeten.

Schon zwei Wochen vorher bringt die Gesellschaft zur Förderung des traditionellen Jazz wieder Musik in die Stadt. Die Malenter Sängerin Lene Krämer kommt mit den Groove Guards auf den Plöner Marktplatz, im Gepäck haben sie Jazz, Pop und Soul, versetzt mit Funk-Rhythmen und gefühlvollen Soli. „Wir spielen Lieder von Randy Crawford, George Benson, Ray Charles und Stevie Wonder“, erzählt sie.

Die dänische Sängerin tritt auf der Bühne mit Axel Riemann (Klavier), Enzo Galli (Gitarre), Dimitar Bonev (Bass), Stefan Seidel (Saxofon) und Peter Weise (Drums) auf – alles Musiker aus Schleswig-Holstein. Die Band formierte sich zur Landesgartenschau in Eutin und präsentierte sich dort gemeinsam mit Lene Krämer. „Wir hatten in Plön schon für 2020 ein Konzert mit Lene Krämer geplant, das dann aber wegen Corona ausfallen musste“, so Walde. „Jetzt haben wir sie wieder engagiert.“ Die Veranstaltung findet von 11 bis 15 Uhr auf dem Markt statt, auch hier ist der Eintritt frei. Es wird 50 Sitzplätze geben, für diesen Bereich müssen sich Besucher mit der Luca-App oder schriftlich registrieren. Außerhalb davon gibt es Stehtische, und auch ein Bierwagen wird aufgestellt. „Wir freuen uns, endlich wieder auf der Bühne zu stehen“, sagt Lene Krämer.

Jazz-Festival wird vielleicht auf zwei bis drei Tage verkürzt

Und was hat der Jazzverein weiter geplant? Wird das Jazz-Festival rund um Himmelfahrt wieder aufleben? „Plön hat sich seit vielen Jahren als Jazz-Veranstaltungsort einen Namen gemacht. Plön soll dem Jazz auch weiter verbunden bleiben. So wie Eutin mit dem Blues“, erklärt Wolfhard Walde. Zurzeit hat der Verein knapp 80 Mitglieder, viele von auswärts. Denen soll auch in Zukunft natürlich etwas geboten werden. „Vielleicht verkürzen wir auf zwei bis drei Tage“, erzählt der Vereinsvorsitzende. Das Datum steht noch nicht fest. „Ich bin aber der Meinung, den Himmelfahrtstag sollten wir dafür im Auge behalten.“