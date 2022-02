Plön

Distanzunterricht an den Schulen, keine Treffen mit Freunden. Corona hat die junge Generation besonders belastet. Die Jury des Jörg-Steinbach-Preises verlieh in diesem Jahr die Auszeichnung unter diesem besonderen Aspekt. Gleich drei Projekte erhielten am Sonnabend einen Geldpreis: die Jugendgruppe der Niederdeutschen Bühne Preetz, der TSV Plön und Schülerinnen und Schüler der Schule am Schiffsthal in Plön.

Wegen der Pandemie fiel 2021 das Weihnachtsmärchen der Niederdeutschen Bühne aus. Zumindest auf der Theaterbühne. Damit jeder trotz der Kontaktbeschränkungen ein bisschen in Weihnachtsstimmung kam, ging die Jugendgruppe der plattdeutschen Gruppe ins Tonstudio und nahm ein Hörspiel auf.

Weihnachtsmärchen 2022 dank des Preisgeldes

Sie erzählten von den Abenteuern des Peter Pan und stellten die Aufnahmen kostenlos ins Internet. Die Idee fand die Steinbach-Jury so gut, dass sie sie mit einem Preisgeld von 500 Euro bedachte. Das Geld deckt die Kosten des Tonstudios und hilft, das Weihnachtsmärchen 2022 wieder auf der Theaterbühne in Szene zu setzen.

Schülerinnen und Schüler der zehnten Klassen in der Schule am Schiffsthal halfen bei der Vorbereitung zum Volkstrauertag 2021. Sie unternahmen eine Zeitreise in die Plöner Stadtgeschichte kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Damals waren 350 jüdische Überlebende aus Konzentrationslagern in den letzten Kriegstagen in Plön gestrandet. Die Schülergruppe recherchierte zu den Ereignissen und zeichnete einige Lebensläufe nach

In einer Gedenkstunde in der Nikolaikirche präsentierten sie ihre Ergebnisse. Die Arbeit war der Jury ein Preisgeld von 500 Euro wert.

Der TSV Plön baute 2021 eine Zusammenarbeit mit vier Kindergärten in der Stadt auf. Sie bekommen einmal die Woche Besuch von Jugendtrainerinnen und –trainern. Sie spielen mit den Jungen und Mädchen, machen Sportübungen und vermitteln Grundsätze und Gemeinschaft. Die Kleinen lernen verschiedene Sportarten kennen.

Die Jury lobte das hohe Engagement des jungen Trainerteams und vergibt ein Preisgeld von 1000 Euro. Damit soll die Weiterbildung des Trainerstabs und der Erwerb von Lizenzen gefördert werden.

Seit 1988 verleiht der Jörg-Steinbach-Preis-Verein diese Auszeichnung zum Gedenken an den beliebten Lehrer und SPD-Kommunalpolitiker, der sich in vielen Bereichen für Jugendliche eingesetzt hat und 1986 starb.