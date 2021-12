Ein großer Haufen Schutt blieb von dem ehemaligen Nahversorgungsmarkt an der Ecke Breslauer-/Ulmenstraße in Plön. Es fand sich niemand, der hier wieder einen kleinen Supermarkt betreiben wollte. Nun plant die Plöner Gewerbliche Baugenossenschaft dort Wohnungen.

Von Anja Rüstmann