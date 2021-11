Plön

Der erste Plöner Autorentag ist Geschichte. Fünf lokale Autoren haben am Sonntag im Plöner Bahnhof ihre Bücher vorgestellt und trafen auf ein großes Interesse. Die Besucher kamen zu einzelnen Lesungen, einige blieben die gesamten sechs Stunden, um nichts zu verpassen.

Lag es daran, dass Christof Peters als Butler Ernst Alfred zu Beginn die Gäste regelrecht verzaubert hatte? Oder beeindruckte die Vielfalt der Bücher? „Es war eine rundum gelungene Veranstaltung mit interessanten Autoren“, urteilte beispielsweise Gernot Lange.

Historische Romane aus Plön und Lübeck beim Autorentag

Jürgen Vogler stellte nicht nur sein Werk „Der Mohr von Plön“ über den schwarzen Feldtrompeter, der im 17. Jahrhundert die Bürgermeister-Tochter heiratete, vor. Er las auch aus „Der Marquis von Lübeck“ und entführte in die Hansestadt zu Beginn des 19. Jahrhundertes. Vogler, der in Plön geboren wurde und auch aufwuchs, zog außerdem Interesse auf seine Kriminalromane vom Ostseestrand.

Anja Rüstmann, Redakteurin in Plön, las aus ihrem neuen historischen Krimi „Die Schwester der Mätresse“, in dem im Plöner Schlosswald 1840 eine mumifizierte Leiche gefunden wird. Fulke, die Tochter des ersten Plöner Zeitungsverlegers, der das Donnerstagsblatt herausgibt, hatte schon in Rüstmanns erstem Roman „Tochter des Verlegers“ ein Verbrechen aufgeklärt und macht sich wieder an die Recherche.

Mörderischer Krimi des Plöner Lehrers

Jörn Hinrichsen hielt die Spannung, als er aus seinem neuesten Buch „Blutspur der Justitia“ vorlas, das er wieder gemeinsam mit Rüdiger Fröhlich geschrieben hat. Der Plöner Lehrer präsentierte eine Menge Tote aus dem Bereich der Justiz – vom Rechtsanwalt bis zum Richter. Der Killer legt die Leichen in Hünengräbern ab. Zum Beispiel in Tarbek – zwischen Ascheberg und Neumünster. Oder in der Nähe von Lübeck. Eine Leiche landet in der Nähe von Kaköhl.

Bei so viel Brutalität gegenüber ihrem Berufsstand traute sich Rechtsanwältin Ingrid „Brandy“ Brand-Hückstädt anschließend dennoch vors Publikum. Im Beruf befasst sie sich mit dem Arbeitsrecht, in ihrem ersten Roman „…und wünschen für die Zukunft alles Gute“ spielt das Betriebsverfassungsgesetz zwar auch eine Rolle, doch die Liebesgeschichte, die in der Tiefgarage eines Hamburger Verlages seinen Lauf nimmt, steht im Vordergrund.

Schließlich hatte die gebürtige Französin Martine Lestrat, die seit einigen Jahren in Plön lebt, die Lacher auf ihrer Seite. Ihre Missverständnisse mit der deutschen Sprache hat sie in Kurzgeschichten aufgeschrieben. „Warten Sie ruhig hier“, so musste Lestrat lernen, hat nichts mit ihrem lebhaftem Temperament zu tun. In „Bonjour Deutschland“ gibt es aber auch Nachdenkliches, das sie zum Besten gab.

Plöns Bürgervorsteherin Mechtilde Gräfin von Waldersee hatte den ersten Plöner Autorentag initiiert und freute sich über den Zuspruch. „Das werden wir auf jeden Fall wieder machen“, versprach sie zum Abschluss. Und das Publikum zollte dieser Ankündigung lang anhaltenden Applaus.