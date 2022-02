Schreck am Donnerstagmorgen: Zahlreiche Einsatzkräfte eilten durchs Ölmühlengebiet in Plön. Feuerwehr, Rettungswagen, Polizei. Der Sirenenalarm schreckte viele Anwohner auf. In der Ulmenstraße machte die Wehr dann eine traurige Entdeckung.