Plön

Admiral, Tagpfauenauge oder sogar Schwalbenschwanz – wer die attraktiven Falter schon mal beobachtet hat, hat die Namen dieser heimischen Schmetterlingsarten bestimmt schon gehört oder gelesen. Gänzlich unbekannt dürften den meisten Naturfreunden aber Arten wie Buchen-Streckfuß, die Erlen- oder auch die Ahorn-Rindeneule sein. Sie sind deshalb Thema der spannenden Naturbeobachtungen des Nabu

Die Falter der drei zu den Eulenfaltern zählenden, nachaktiven Arten sind eher unauffällig gefärbt, für Laien schwer zu unterscheiden und ruhen tagsüber bewegungslos in ihren Verstecken. Ihre Jugendstadien hingegen, die Raupen, gehören mit zu den auffälligsten Lebewesen, die die heimische Natur zu bieten hat. Optisch irgendwo angesiedelt zwischen Kunst und Punk: schwarz-gelb, ein wenig rot – und haarig. Die damit verbundene Botschaft: „Achtung, lasst mich in Ruhe und tut mir nichts.“ Ob das hilft? Für die Raupe zumindest einen Versuch wert…

Falter strecken beim Ruhen die Vorderbeine nach vorne

Diese drei heimischen Arten besitzen ein weites Verbreitungsgebiet von Europa bis in den fernen Osten und fressen an zahlreichen Baum- und Straucharten.

Der Buchen-Streckfuß oder auch Buchenrotschwanz (Calliteara pudibunda) erreicht eine Flügelspannweite bis knapp 70 Millimeter. Die Falter strecken beim Ruhen die Vorderbeine nach vorne. Die bis zu 50 Millimeter großen Raupen sind intensiv gefärbt und auffällig behaart. Es gibt eine gelbe und eine rosa Variante. Sie tragen zahlreiche lange, der Grundfärbung angepasste Haare an den Seiten, am Rücken erst nach dem siebten Segment.

Auf den hinteren Segmenten finden sich sehr dichte, hell gefärbte nach oben gerichtete Haarpinsel. Die Falter des häufigen Buchen-Streckfuß kommen in fast ganz Europa vor und leben vor allem in Laubwäldern, Parks und Gärten, die Raupen findet man von Juli bis Oktober.

Ein wenig außerirdisch wirkt die Raupe der Erlen-Rindeneule. Quelle: Carsten Pusch

Falter der Erlen-Rindeneule (Acronicta alni) erreichen eine Flügelspannweite bis 45 Millimetern. Junge Raupen sehen aus wie Vogelkot, was einen sehr effektiven Schutz vor Fressfeinden darstellt. Erwachsene Raupen werden bis 35 Millimeter lang und sind unverwechselbar gefärbt. Die schwarze Grundfärbung ist mit grellgelben Querbinden versehen, vom Körper ragen dann auffällige, lange, einzelne und keulenförmig verdickte Borsten ab.

Die Art kommt vereinzelt in feuchten und mäßig trockenen Misch- und Laubwäldern, in feuchten Flusstälern und Bruchwäldern vor, aber auch in Streuobstwiesen, Gärten und Parklandschaften. Die Raupen finden sich von Juni bis September.

Freude beim Entdecken, aber Finger weg beim Beobachten

Als letzter Vertreter aus der Familie der Eulenfalter sei hier die Raupe der Ahorn-Rindeneule (Acronicta aceris) vorgestellt. Deren behaarte Raupen werden gut vier Zentimeter lang. Die graue Grundfärbung ist durch gelbe oder orangefarbene Borsten, die größtenteils in kegelförmigen Büscheln angeordnet in alle Richtungen abstehen, kaum zu erkennen. Am Rücken fehlen Haare, auf jedem Segment ist ein großer weißer, leicht karoförmiger Fleck, der schwarz umrandet ist.

Die in Deutschland nicht gefährdete Art lebt bei uns in feuchten Laubwäldern mit Ahornen und Pappeln aber auch in etwas trockeneren Gebieten mit Alleen, Parkanlagen und Gärten. Sie sind zwar weit verbreitet, aber selten. Ihre Raupen findet man von Juli bis September.

Grundsätzlich sollte man sich vor behaarten Raupen immer ein wenig vorsehen, aber nur einige wenige Arten stehen im Verdacht, auch Allergien auslösen zu können. Vorsicht heißt nun aber nicht, gleich unnötig hektisch zu werden. Augen auf bei der Suche, viel Freude beim Entdecken – und Finger weg beim Beobachten. Zum Schutz der Tiere.

Weitere Informationen bei den Natur-, Umwelt- und Abfallberatungsstellen im Kreis Plön, unter Tel. 04522/2173 oder ploen@umweltberatungsstelle.de

Von Carsten Pusch