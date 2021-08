Plön

Zu den auffälligsten heimischen Wildbienen zählen neben den Hummeln auch Arten wie die hier vorgestellten Knautien-Sandbiene sowie die Dunkelfransige Hosenbiene. Beide Arten graben ihre Nester in mageren, wärmebegünstigten, schütter bewachsenen Flächen. Von den rund 300 Wildbienenarten allein in Schleswig-Holstein legen rund 75 Prozent ihre Nester im Boden an, ein deutlich kleinerer Anteil nutzt Hohlräume, Schilfhalme oder Käferbohrlöcher zur Nestanlage oder lebt als sogenannte „Kuckucksbiene“ auf Kosten ihrer Wirtsbienen. In der öffentlichen Wahrnehmung spielen die im Boden lebenden Arten allerdings leider häufig eine untergeordnete Rolle. Dabei kann man auch für diese Arten durchaus etwas im heimischen Garten tun.

Nicht mehr als zweimal im Jahr mähen

Die Knautien-Sandbiene Andrena hattorfiana und die Hosenbiene Dasypoda hirtipes sind beides große, solitär lebende Arten und werden von Laien - trotz aller Merkmale - schnell mal mit Honigbienen verwechselt. Die Knautien-Sandbiene ist eine attraktive Art mit teilweise rotem Hinterleib. In Kombination mit ihrer Spezialisierung auf Kardengewächse - denn nur dort sucht sie nach Nahrung, Pollen und Nektar für ihre Nester - ist diese Art leicht anzusprechen. Zwischen Mai bis August fliegt diese Sandbiene fast ausschließlich an Witwenblumen (vor allem der Wiesen-Knautie) in trockenen, vegetationsarmen (Streuobst-) Wiesen, Magerrasen, Wald- und Wegränder etc. Dort werden einzelne, versteckt liegende, selbst gegrabene Erdnester angelegt. Die Spezialisierung auf nur eine Pflanzenfamilie führt zur Gefährdung dieser Art durch die Bewirtschaftung der Landschaft durch den Menschen. Starke Düngung und häufige Mahd im Sommer entziehen der Sandbiene ihre Nahrung. Zum Schutz dieser und anderer Insektenarten sollte nicht mehr als zweimal im Jahr oder alternierend gemäht werden, so dass ein ununterbrochenes Blütenangebot die Versorgung der Brutzellen sicherstellt. In der Roten Liste wird die Knautien-Sandbiene bereits in Kategorie 3 „gefährdet“ gelistet.

Spezialisiert auf Korbblütler

Die Weibchen der Hosenbiene Dasypoda hirtipes besitzen auffällig lange Haarbürsten an den Hinterbeinen - die Weibchen haben hier die (namensgebenden) „Hosen“ an, den Männchen fehlen dieses Sammelstrukturen. Auch diese Art ist beim Blütenbesuch spezialisiert, fast ausschließlich Korbblütler wie Bitterkraut, Wegwarte, Acker- und Rauhe Gänsedistel, Herbst-Löwenzahn, Gewöhnliches Ferkelkraut, Habichtskraut, Wiesen-Pippau stehen auf der Liste. Das Nest wird von Juni bis September in selbstgegrabenen, bis zu 60 cm tiefen Gängen im Sand bzw. in lockerer Erde in kleinen bis (sehr) großen Aggregationen angelegt.

Innerhalb der Kolonie findet man abends zahlreiche Hosenbienen - hier ein Weibchen mit den typischen "Hosen" - auf oder an Blüten schlafend an. Quelle: Carsten Pusch

Von den Hosenbienen ist diese Art noch die häufigste, aber ebenfalls durch den menschlichen Umgang mit Naturflächen zunehmend gefährdet. Sandige Flächen werden „kultiviert“ und blütenreiche Ruderalflächen „aufgeräumt“. Zudem fallen offene Flächen schnell der natürlichen Sukzession, angefeuert durch erhebliche Nährstofffrachten in der Umwelt, zum Opfer, sie verbuschen dann schnell und gehen so für die im Boden nistenden Arten kurz- bis mittelfristig verloren, sofern sie nicht offengehalten werden.

Appell: Bienenfreundliche Arten pflanzen

Daher der Appell, auch im eigenen Garten etwas für den Erhalt der bedrohten Bodenbewohner zu tun. Sei es durch Herstellung von mageren Flächen im heimischen Garten, durch das Anpflanzen bienenfreundlicher, heimischer Pflanzenarten und durch den Erhalt auch kleinerer Ruderalflächen vor der Haustür in ihrer Gemeinde.

Weitere Informationen bei den Natur-, Umwelt- und Abfallberatungsstellen im Kreis, unter Tel.: 04522/2173 oder unter ploen@umweltberatungsstelle.de.

Von Carsten Pusch