Das Naturgelände und das Infozentrum der Kreisjägerschaft an der Schwentine in Plön könnte zu einem Lernort für Schüler und Urlauber ausgebaut werden – unter dem Dach des Naturparkvereins. An der Ölmühle entstünde so ein Naturerlebnisraum. Doch jetzt sind die Planungen gestoppt.