Kreis Plön/Kreis Ostholstein

Urlaub in Schleswig-Holstein war und ist auch im zweiten Corona-Jahr der Renner. Marco Gruber, Direktor des Hotels Hohe Wacht in Hohwacht, und auch Jutta Zimmermann vom IFA Fehmarn Hotel & Ferienzentrum melden eine ausgesprochen gute Saison. Am 18. Mai haben sie die Türen geöffnet. Und dann begann, die Kasse zu klingeln. Tut sie immer noch. „Die Saison wird sich wohl mindestens bis Ende Oktober strecken“, sagt Gruber. Ein rosarotes Bild malen sie dennoch nicht beim Wirtschaftsgespräch des Unternehmensverbandes Ostholstein-Plön.

Volle Zimmer und jetzt schon eine vielversprechende Buchungslage für das kommende Jahr. Wo hakt es denn? „Vor Corona haben wir über den Fachkräftemangel geklagt. Jetzt klagen wir über den Kräftemangel“, sagt Caroline Backmann, Geschäftsführerin der Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz (TZHS). Es ist schwer, an Mitarbeiter zu kommen. „Ich kenne keinen Betrieb, der nicht gerade Servicekräfte oder Köche oder jemanden fürs Housekeeping sucht“, sagt sie.

Zeitkräfte sind kaum zu bekommen

„Die Auszubildenden im Restaurant kommen aus Vietnam, in der Küche arbeiten eine Marokkanerin und Vietnamesen“, sagt Jutta Zimmermann über ihren Betrieb auf Fehmarn. „Wir fahren jetzt ganz gut mit tadschikischen Auszubildenden und ukrainischen Studenten im Sommer“, ergänzt Gruber. Zeitkräfte nur für die Saison sind nicht zu bekommen. „Wir arbeiten mit Ganzjahresverträgen“, so der Direktor der Hohen Wacht.

Marco Gruber leitet das Hotel Hohe Wacht in Hohwacht. Quelle: Anja Rüstmann

Und wo sind die Zeitkräfte, die noch vor ein paar Jahren in der Saison die Betriebe der Holsteinischen Schweiz und an der Ostseeküste unterstützt haben, hin? Matthias Lumpp von Windsport Fehmarn, der auch sechs Einzelhandelsgeschäfte von Sportkleidung bis Mode auf der Insel betreibt, schiebt den Schwarzen Peter ein bisschen auch in die Testzentren. Auf Fehmarn hat es davon vier gegeben. „Da sind viele von den Leuten hin zum Arbeiten“, sagt er.

Auch Kirsten Manthey, die mit Felix Otterbach den Filippos Obsterlebnisgarten bei Futterkamp führt und in diesem Jahr dort auch ein Testzentrum (bisher rund 10000 Tests) eröffnet hat, berichtet von einer engen Personaldecke. „Mitarbeiter hat es in andere Bereiche verzogen“, sagt sie. Viele polnische Kräfte, die im Sommer „im hinteren Küchenbereich und im Zimmerservice“ gearbeitet haben, hätten dieses Jahr keinen Urlaub bekommen und fehlten deshalb in den Betrieben. Qualifizierte Unterstützung habe Filippos aber für das Testzentrum gefunden. Dort arbeiten zum Beispiel eine Arzthelferin, die kurz vor dem Ruhestand steht, und eine studierte Mikrobiologin aus Weißrussland.

Kirsten Manthey, Inhaberin des Filippos Obsterlebnisgartens in Blekendorf. Quelle: Anja Rüstmann

Lydia Bahn, Vorstandsvorsitzende des Unternehmensverbandes Ostholstein-Plön (UV), wünscht sich eine bessere Koordination, um dem Personalmangel mit Geflüchteten und hier lebenden Ausländern, die wegen Sprachproblemen keine Arbeit finden, begegnen zu können.

Wir mussten die Leute gängeln, um die Regularien zu erfüllen

Ihren Mitarbeitern bescheinigen alle eine kräftezehrende Saison. Immer wieder neue Corona-Verordnungen umsetzen, Impfnachweise und Testergebnisse kontrollieren, und dann auch noch Urlauber zu Gast zu haben, die erheblich dünnhäutiger (auch das Wort ,nörgeliger’ fiel) als sonst sind – das hat es anstrengend gemacht.

Viele mussten immer wieder ans Maske-Tragen erinnert werden, sich für eine der Frühstücks-Zeiten anmelden, sich regelmäßig testen lassen. „Wir mussten die Leute gängeln, um die Regularien zu erfüllen. Und die Urlauber wollten doch eigentlich nur relaxen“, fasst es Marco Gruber zusammen. Aus den Tourist-Informationen berichtet Caroline Backmann: „Mitte Juli war schon der Erschöpfungsgrad erreicht wie sonst Mitte September.“

Caroline Backmann ist Geschäftsführerin der Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz (TZHS). Quelle: Anja Rüstmann

Wie geht es jetzt weiter? Konnten die Feriengäste aus Bayern, Baden-Württemberg und zum Beispiel Berlin für die Holsteinische Schweiz und die Ostseeküste begeistert werden? Kommen Sie wieder? „Die besten Multiplikatoren sind zufriedene Gäste“, sagt Caroline Backmann. „Es muss an der Qualität der Quartiere gearbeitet werden“, findet Kirsten Manthey. Hannes Wendroth, Geschäftsführer des Unternehmensverbandes, lenkt den Blick auf unterentwickelte Radwege in der Region. „Und wir schimpfen uns Fahrradland...“, sagt Marco Gruber.

Dass die Region überlaufen wird, glaubt der Direktor des Hotels Hohe Wacht allerdings nicht. „Nächstes Jahr erleben wir noch ein gutes Jahr. Aber mit einer höheren Impfquote fahren die Deutschen auch wieder ins Ausland.“ Das wirke sich dann vor allem auf die Nebensaison in der Holsteinischen Schweiz aus. Obwohl: „Viele Süddeutsche wussten gar nicht, wie schön es hier ist“, hat Lydia Bahn herausgefunden.