Plön

Weniger CO2 ausstoßen, klimafreundlich heizen, Energie sparen – in Plön gibt es einen Stadtteil, der das alles vormachen soll. Plön-Südwest nennt sich das Quartier, es reicht vom Ascheberger Parkplatz quer durch die Innenstadt bis zur Stadtschwentine/Lübecker Straße. Um das Klima zu retten, müssen schon viele mitmachen. Und Geld investieren. 30 von ihnen haben sich diese Woche schon mal informiert.

Natürlich kann jeder Hauseigentümer sein Gebäude energetisch sanieren und damit schon eine Menge retten. Wer bei der Mobilität an die Umwelt denkt, fährt auch in die richtige Richtung. Aber richtig gut wird die Bilanz, wenn auf klimafreundliche Fernwärmeversorgung umgestellt wird. Für Plön-Südwest gibt es da eine Idee. Ein allumfassendes Konzept für den Stadtteil wird gerade erstellt und soll noch dieses Jahr fertig werden. Die Anwohner sind jetzt auf den aktuellen Stand gebracht worden.

Spaziergang, Vorträge, Marktplatz der Informationen

Die erste Informationsveranstaltung zum Thema Quartierskonzept lief im Dezember coronabedingt virtuell. Jetzt schöpften die Planer aus dem Vollen: Erst gemeinsamer Quartiersspaziergang, dann Vorträge bei einer Informations-Veranstaltung und dann auch noch ein „Marktplatz der Informationen“. Rund 15 Plöner gingen mit Matthias Wangelin von der Klima- und Energieeffizienzagentur (KEEA) durch die Straßen, sahen sich Gebäude und ihren Sanierungszustand an.

An alle Plön-Südwestler war schon im Winter ein Fragebogen verteilt worden. 55 füllten ihn aus. Ein Drittel von ihnen hat eine Heizung, die jünger als zehn Jahre alt ist. 29 Prozent heizen mit einer Anlage, die elf bis 20 Jahre in Betrieb ist. 22 Prozent machten ihr Kreuz bei 21 bis 30 Jahre. „Genau die müssen unbedingt etwas machen“, sagte Gerrit Müller-Rüster vom Planungsbüro Treurat und Partner aus Kiel. Er baut auf einen Technikmix.

Jutta Ziegler schaute gemeinsam mit Matthias Wangelin, der auch schon die Stadtführung geleitet hatte, die Karte des Quartiers an. Quelle: Anja Rüstmann

Eine Massen-Algen-Kulturanlage im Plöner Klärwerk könnte nicht nur den Kleinen Plöner See sanieren, sondern auch für Wärme sorgen, die dann ins Quartier gelangt und die Häuser heizt. Dazu noch Holzhackschnitzel, eine große Solarflächen-Anlage („Gespräche mit dem Landeigentümer sind schon geführt“, sagte Müller-Rüster), ein Blockheizkraftwerk – wer sich an diese Fernwärmeversorgung anschließt, braucht keinen Öltank und keine Therme mehr, sondern nur eine recht kleine Übergabestation. Die Fertigstellung ist geplant für 2024/2025.

Photovoltaik und Solarthermie sind in Plön-Südwest noch nicht wirklich verbreitet, wer die roten und blauen Punkte auf dem Stadtplan erkennen möchte, muss sehr genau hinschauen.“Wir haben die Module gezählt und waren enttäuscht“, sagt auch Matthias Wangelin. Was können die Plöner im Klima-Quartier jetzt machen? Bei der Informationsveranstaltung stellte sich auch Sascha Beetz von der Verbraucherzentrale vor, die diverse Checks anbietet: Gebäude, Heizung, Solar. Wer etwas energetisch umrüstet, könne von hohen Fördermitteln profitieren. Die Planer wissen, welche Töpfe es da gibt.

Und wenn eine Heizung vor 2024 kaputtgeht?

„An wen wende ich mich, wenn ich mich an das geplante Fernwärmenetz anschließen möchte“, wollte ein Zuhörer wissen. „Melden Sie sich bei uns“, sagte Müller-Rüster von Treurat und Partner, der sich ganz offensichtlich über jeden, der Interesse zeigte, wirklich freute. Viele Informationen gebe es auf der Projekt-Homepage www.mitmachwaerme.de. Bei einer weiteren Frage stutzten die Planer jedoch. „Was mache ich, wenn meine Heizung 2023 kaputtgeht, ein Anschluss an Fernwärme aber erst ein oder zwei Jahre später möglich ist?“ – „Eine gebrauchte Heizung kaufen“, schlug Wangelin vor. „Wenn ich in meiner Wohnung im Mehrfamilienhaus Fernwärme haben möchte, meine Miteigentümer aber nicht mitziehen wollen. Was macht man dann?“ Eine Lösung schüttelte Müller-Rüster nicht aus dem Ärmel, es brauche eine Einzelfallprüfung.

Lesen Sie auch Gemeindehaus der Kirche wird saniert

Beim anschließenden „Marktplatz der Informationen“ konnten die Plön-Südwestler Einzelgespräche führen über ihre Häuser, Anschlussleitungen, Möglichkeiten. Dicht umlagert war der Stand der Verbraucherzentrale, die noch einige kostenlose Häuser-/Heizungs- und Solarchecks zu vergeben hatte. Aber auch die kleine Übergabestation, die bei Fernwärmenutzung zukünftig die Therme und sogar den Öltank überflüssig machen könnte, zog großes Interesse auf sich. „Ich bin begeistert von den vielen Fragen“, sagte Müller-Rüster. Im Oktober will das Planungsbüro ein konkretes Konzept fürs Quartier vorlegen, dann soll es noch mehr Antworten geben.