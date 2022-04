Plön

Jetzt ist es amtlich: Der Termin für die Bürgermeisterwahl in Plön ist am 11. September 2022. Einstimmig sprach sich Montagabend der Gemeindewahlausschuss dafür aus. Auch das Datum für eine eventuelle Stichwahl steht fest: Es ist der 25. September. Doch dafür müsste es mehrere Kandidaten geben.

Schon vor einigen Wochen hatte Amtsinhaber Lars Winter (59, SPD) kundgetan, dass er sich wieder zur Wahl stellen will. Seit dem 1. März 2017 ist er in Plön Bürgermeister. Er möchte in einer zweiten Amtszeit „die angeschobenen Projekte umsetzen und neue Projekte für Plön mit den Parteien und Bürgerinnen und Bürgern entwickeln“.

Kandidaten können sich bis zum 18. Juli melden

CDU-Ortsvorsitzender André Jagusch teilte am Montag auf Anfrage mit, dass der CDU-Ortsverband noch keinen Kandidaten aufgestellt oder nominiert hat. Wie Gemeindewahlausschuss-Vorsitzender Mark Westerwelle erklärte, können Vorschläge bis zum 55. Tag vor der Wahl eingereicht werden. Das ist Montag, 18. Juli.

Am 51. Tag vor der Wahl, also am Freitag, 22. Juli, tagt der Gemeindewahlausschuss ein zweites Mal, um die Bewerber festzulegen. Dieser Termin liegt mitten in den Sommerferien. Schon Montag wurde deshalb nachgefragt, wie viele Mitglieder anwesend sein müssen, um beschlussfähig zu sein. „Wir müssen mindestens fünf Personen sein“, so Westerwelle.

Es ist nicht Aufgabe des Wahlausschusses, die Wahlbezirke festzulegen. Das macht der Gemeindewahlleiter, also Westerwelle. „Es bleibt bei den bekannten Bezirken, da stricken wir nicht dran herum“, sagte er. Nach exakt zwölf Minuten war alles besprochen. Jetzt bleibt abzuwarten, ob sich weitere Kandidaten melden und wie die Plöner abstimmen.

Wahlhelfer haben sich – nicht zuletzt dank der Anreize wie freies Parken und freier Eintritt ins PlönBad – ausreichend gemeldet. „Die Wahlvorstände sind komplett, wir haben sogar eine Reserve“, so Westerwelle.