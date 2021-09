Plön

Wer in die Plöner Fußgängerzone möchte und dabei lange Wege scheut, der parkt sein Auto in der Stadtgrabenstraße. Durch diverse Twieten gelangt man zu Fuß in die Lange Straße. Plöns Umweltbeauftragte Dorit Dahmke hat sich Gedanken gemacht, wie dieser Bereich grüner und umweltfreundlicher werden könnte – und damit eine große Diskussion losgetreten.

Auslöser für sie war die Entscheidung der Plöner Kommunalpolitik, die mickrigen Eschen, die zwischen den Parkplätzen stehen, zu retten. „Wurzelbelüftete Bäume finde ich gut, aber dass die Eschen einen Kragen aus Metall bekommen sollen und mit Wassersäcken behängt werden, das gefällt mir nicht“, sagt Dorit Dahmke. Speziell angefertigte Gitter sollen die Bäume zukünftig schützen. „Wir sollten Lupinen und Luzernen pflanzen“, sagt sie. Die sind in der Lage, den Boden bis zu einer Tiefe von 4,50 Metern aufzulockern. „Wenn dann noch Stockrosen gesetzt werden, läuft niemand mehr drüber.“ Der Boden wird nicht mehr verdichtet, auf die Gitter könnte verzichtet werden.

Poller an der Straße müssten entfernt werden

Und dann hat Dorit Dahmke weiter überlegt. Die Ergebnisse präsentierte sie den Mitgliedern des Ausschusses für Stadtentwicklung und Planung (SteP). Die Fahrspur direkt unterhalb der Häuser („obere Stadtgrabenstraße“) sollte Einbahnstraße werden, nur für Anlieger und den Lieferverkehr. Wer einen Parkplatz sucht, fährt von der asphaltierten („unteren“) Straße in die Parkbuchten. Dafür müssten nur die Poller entfernt werden.

Eine Abgrenzung der oberen Stadtgrabenstraße (dann ja nur noch Anliegerstraße) zu den Parkbuchten könne eine anderthalb Meter breite Versickerungsmulde bilden. Dorthin werde das Regenwasser der angrenzenden Dächer und Grundstücke durch eine flache, offene Rinne (ähnlich der auf dem Preetzer Markt) geleitet, auch die Eschen werden mit eingebunden. Einige Sitzgelegenheiten und Schatten spendende Bäume machen es gemütlich.

Die Umweltbeauftragte macht sich für sogenannte Mitfahrbänke (Richtung Ascheberg, Lebrade, Stadtheide und für Mitfahrgelegenheit-Apps) stark, dafür müssten am Seitenstreifen zwischen Straße und Stadtgraben ein paar Parkplätze geopfert werden. Dort befindet sich auch (noch) ein Busparkplatz. Hier sieht Dorit Dahmke nur einen Bus-Halteplatz, wo die Gäste aus- und einsteigen können. Parken müssten die Busse dann zum Beispiel auf dem Ascheberger Parkplatz. Ein paar Pkw-Parkplätze würde sie fürs (vielleicht auch private) Car-Sharing reservieren. Außerdem wünscht sie sich Fahrradspuren auf der Straße.

Zunächst muss geklärt werden, ob eine Spundwand, die offensichtlich im Grüngürtel zum Stadtgraben in die Erde gebaut wurde, womöglich für Staunässe im Bereich der Eschen sorgt und sie mickrig wachsen lässt. „Wenn ihnen kein Wasser fehlt, schlage ich vor, die Versickerungsmulde einfach zum Grünstreifen zu machen“, reagierte Dorit Dahmke.

SPD schlägt eine komplette Einbahnstraße vor

Die SteP-Mitglieder zeigten sich beeindruckt. Lobten viele Ideen. Für die SPD-Fraktion schlug Manfred Rose vor, die Stadtgrabenstraße für alle zur Einbahnstraße zu machen und sämtliche Fahrzeuge, nicht nur den Lieferverkehr, im Kreis fahren zu lassen. Dann sollte die Straße einen Zwei-Richtungs-Radweg bekommen.

Wolfgang Homeyer, Leiter des Fachbereichs Planen und Bauen im Plöner Rathaus, bremste einige Pläne. „Zwei Radspuren sind wegen der Fahrbahnbreite nicht möglich“, sagte er. Zu eng für Lkw werde es beim Vorschlag der Umweltbeauftragten in der „oberen Stadtgrabenstraße“. Offene Rinnen mit Regenwasser von den Häusern zur Mulde würden im Winter gefährlich durch Glatteis. Alles in allem sei es eine größere Maßnahme.

Geld wäre dafür übrigens vorhanden. 100 000 Euro sind im Haushalt für die Rettung der Eschen eingestellt, dazu gibt es genehmigte Fördermittel. Aber so weit wollte Dorit Dahmke noch gar nicht gehen. Sie schlug ein zwei- oder vierwöchiges Experiment vor. Poller an der Straße rausnehmen, Blumenkübel oder Sitzbänke zwischen oberer Stadtgrabenstraße und den Parkplätzen aufstellen – und dann gucken, was die Plöner sagen. „Die Poller sind einbetoniert“, sagte Bürgermeister Lars Winter. Das gehe nicht so einfach.

Etwas entscheiden wollten die Kommunalpolitiker spontan doch lieber nicht. Erstmal alles in den Fraktionen beraten, lautete die einhellige Meinung. „Vielleicht haben wir dann ja auch noch eigene Ideen“, sagte Thure Koll (CDU).