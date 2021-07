Plön

Die ganze Innenstadt wird ihre Bühne sein. Zu den ersten Plöner Kleinkunst-Sonntagen kommen in diesem Sommer Stelzenläufer, Jongleure, Einradfahrer, Zauberer und jemand, der ordentlich Seemannsgarn spinnt.

Die Corona-Auswirkungen sind dem Plöner Veranstaltungskalender immer noch deutlich anzusehen. Dieses Jahr wird es wieder kein Stadtbuchtfest geben, auch die Kulturnacht ist abgesagt. Selbst die Lounge-Sonntage des Stadtmarketing-Vereins mit besonderem Rahmenprogramm sind gestrichen. Aber so ganz ohne Spaß und Unterhaltung will Plön nicht durch den Sommer kommen. Deshalb wurden kurzerhand die Kleinkunst-Sonntage aus dem Hut gezaubert.

Keine Bühne, keine Sitzplätze – die Künstler sind mobil

Am 11. und am 25. Juli sowie am 15. und 29. August gibt es von 12 bis 16 Uhr Unterhaltung in der Innenstadt. Keine Bühne, keine Sitzplätze – die Straßenkünstler sind mobil unterwegs zwischen Nikolai- und Johanniskirche.

In dieser Künstler-Szene kennt sich Christof Peters gut aus. Und weil kurzfristige Engagements nötig waren, hat die Stadt ihn um Hilfe gebeten. „Ich kenne alle persönlich“, sagt Peters – und hatte schnell das Programm für die ersten drei Sonntage zusammengestellt. „Ich habe genau drei Tage gebraucht“, erzählt er. „Jeder Kleinkunst-Sonntag steht unter einem eigenen Motto.“

Riesige Seifenblasen verspricht das Duo Weltentor am ersten Kleinkunst-Sonntag am 11. Juli. Quelle: Clemens Ziegeler

Am Sonntag, 11. Juli, kommt das Duo Weltentor aus Uelsby nach Plön. Die beiden Performancekünstler sorgen in der Fußgängerzone für kleine, schillernde aber auch riesengroße Seifenblasen. Auf Stelzen unterwegs oder geschickt am Boden wollen sie zum Staunen bringen. Genauso wie Maxi Knopp aus Lübeck. Der Gaukler zaubert und plaudert sich durch die Innenstadt. Außerdem sind Einradfahrer vom TSV Plön mit dabei, unter der Leitung von Katharina Cassebaum präsentieren sie mobile Geschicklichkeit.

„Klabauterjan“ kommt per Segelschiff in die Fußgängerzone

„Pirativ“ soll es am Sonntag, 25. Juli, in Plön werden. „Auf der Suche nach dem siebten Weltmeer wird Käpt’n Flunker am Ufer des Großen Plöner Sees stranden“, weissagt Christof Peters. Er sei mit 2,03 Metern der größte Pirat Norddeutschlands, kommt aus Langwedel und jongliert, zaubert – und schnackt. Dazu kommt „Klabauterjan“ – „ein Leichtmatrose mit Sportbootführerschein für Buddelschiffe“, sagt Peters. Er stammt aus Itzehoe und wird mit seiner nordisch, frechen Seemansklappe feinstes Seemannsgarn spinnen. Unterwegs ist Klabauterjan mit einem Segelboot und dümpelt durch die Plöner Fußgängerzone.

Klabauterjan aus Itzehoe erobert die Feste dieser Welt. Am Sonntag, 25. Juli, segelt er auch durch die Plöner Fußgängerzone. Quelle: Jan Rusch

Für den 15. August ist bereits das Charivari Stelzentheater engagiert. Mit fantasievollen Figuren wollen sie in der Plöner Innenstadt die Blicke auf sich ziehen und die Einheimischen und Touristen unterhalten. Das Programm für den 19. August ist noch in Planung.

Unterhaltung für Besucher, Unterstützung des Einzelhandels

„Die Kleinkunst-Sonntage finden natürlich Corona-konform statt“, sagt Caroline Backmann, Leiterin der Plöner Tourist Info. Für sie steht nicht nur die Unterhaltung der Gäste im Vordergrund, sondern auch die Unterstützung des Einzelhandels und der Gastronomiebetriebe. „Die Kleinkunst-Sonntage sollen die Fußgängerzone beleben und noch mehr Besucher anlocken“, erklärt sie.

Lesen Sie auch Ob gefällt wird, entscheidet der Bürgermeister

„Ich hoffe, dass auch möglichst viele Geschäfte an den Sonntagen öffnen“, sagt Bürgermeister Lars Winter. Finanziert werden die Kleinkunst-Sonntage von der Stadt, aber auch die Förde-Sparkasse beteiligt sich. „Für große Aktivitäten ist es noch nicht die Zeit. Ich finde das Format richtig, man muss vorsichtig vorangehen“, erklärt Regionaldirektor Peter Mordhorst. „Wir unterstützen damit ja auch regionale Künstler. Die Branche hat sehr gelitten.“