Plön

Zur Ruhe kommen, entspannen, an sich selber denken und dabei kreativ werden – die vier Frauen wollen einiges vermitteln. Katrin Heydemann, Brigitte Bertram, Gerda Rittner-Pehmöller und Gisela Karius bieten dabei ein breites Spektrum – für alle, die sich auf Neues einlassen und experimentieren möchte. Unterstützung bekommen sie dabei vom Faultier.

Vom Faultier? Ja. „Das Faultier lebt in Ruhe und Langsamkeit, man kann viel von ihm lernen“, sagt Katrin Heydemann. Und so hat sie das kleine Häuschen in ihrem Garten, das vorher als Filzwerkstatt diente, zum Faultierhaus umgewidmet. Einem ganz besonderen Ort, in dem – man kann es ahnen – auch ein paar handgefilzte Faultiere klettern.

Unterschiedliche Themennachmittage, aber mit Faultiermeditation

„Mit der Filzwerkstatt habe ich wegen Corona aufgehört. Alle Märkte fielen aus“, erzählt sie. Jetzt wird sie Gastgeberin für kleine Gruppen, die sich aus der Hektik lösen wollen. Ab dem 4. April wird es hier montags von 17 bis 19 Uhr (Ausnahme: Ostermontag) unterschiedliche Themennachmittage geben, die aber alle mit einer Faultiermeditation mit Regenwald-Geräuschen beginnen. Die Teilnehmer werden in eine ruhige Stimmung versetzt, „aus der dann ins Kreative gegangen werden kann“, sagt sie.

Und das sind zum Beispiel Klangerlebnisse mit Brigitte Bertram aus Vogelsdorf. Sie spielt Didgeridoo und hat unterschiedliche Instrumente dabei, die ausprobiert werden. Kalimba, Schlitztrommel, Shaker, Klangstäbe, Klangschalen und Rahmentrommeln. Die anderen drei Frauen probieren es vorab schon einmal aus, schließen die Augen, lassen sich von den Tönen entführen, machen beim Rhythmus mit.

Gerda Rittner-Pehmöller experimentiert gerne mit vielfältigen Materialien und gestaltet Collagen. Mal als Glückwunschkarte, mal als Wandbild. Einzelteile fügen sich zu etwas Neuem zusammen. Zu diesen Kompositionen will sie anleiten. Es geht um die Sinneswahrnehmungen: fühlen, tasten, sehen, zerreißen, zusammenstellen, kleben. Eine Collage muss nicht fertig werden, die Flexibilität steht im Vordergrund. Druck soll nicht aufgebaut werden. Dass ist auch beim Nass-in-Nass-Malen oder Kreativen Schreiben so, beides Angebote mit Katrin Heydemann.

Filzen im Faultierhaus wird es an den Sonnabenden 26. März und 30. April, von 11 bis 15 Uhr geben. „Auch da geht es ums Haptische, um Konzentration, was die Hände fühlen“, erzählt Heydemann. Vielleicht wird ein Stein umfilzt und dabei einfach nur gefühlt.

QiGong gibt es am Montagvormittag

Vierte im Bunde ist Gisela Karius. Im April und Mai wird sie montags von 10 bis 11.30 Uhr QiGong im Faultierhaus anbieten. Meditation in Bewegung, dynamisch fließend durch Gewichtsverlagerungen und Balance. „Wenn man QiGong richtig macht, geht man glücklich nach Hause“, erzählt die Plönerin. Kommt zur Ruhe, entspannt – und so schließt sich der Kreis im Faultierhaus.

Die Angebote werden zunächst zwei Monate lang im Gartenhaus in der Lütjenburger Straße 33 in Plön stattfinden. „Es ist eine Versuchsphase“, sagt Katrin Heydemann. Wenn es angenommen wird, soll es weitergehen, im Sommer könne auch der Garten mit einbezogen werden. Kursgebühren oder Eintritt gibt es so nicht, aber es wird bei Teilnahme um Spenden gebeten. Dafür steht im Faultierhaus ein kleiner Korb bereit.

Diese faszinierenden Tiere hat Katrin Heydemann tatsächlich schon live getroffen, 2011 und 2013 war sie jeweils drei Wochen zu biologischen Exkursionen in Costa Rica. Die Fotos von diesen Begegnungen sind natürlich im Haus zu sehen. Und das von ihr gefilzte Faultier klammert übrigens fast so wie ein echtes …

Weitere Informationen und Anmeldungen zu den einzelnen Angeboten bei Katrin Heydemann, Tel. 04522/2638 oder per Mail an k-hey@gmx.de.