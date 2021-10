Es geht um Mitbestimmung für Kinder und Jugendliche. Damit ihre Interessen nicht zu kurz kommen, hat Plön einen Kinder- und Jugendrat installiert. Zwei Jahre Amtszeit sind jetzt um. Bevor Plöns Nachwuchs an die Wahlurnen gerufen wird, wird von der Arbeit des Gremiums erzählt.

Kandidaten für Kinder- und Jugendrat gesucht: Wer will mitreden?

Von Anja Rüstmann