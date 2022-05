Plön sucht weiter Wohnungen für Flüchtlinge

Plön

Um die Wohnungssuche für Flüchtlinge ist es in Plön ruhig geworden. Doch das täuscht. Die Stadt sucht dringend nach Wohnraum – auch wenn zurzeit alle untergebracht sind. 62 ukrainische Flüchtlinge beziehen vom Sozialamt Plön Leistungen. Von denen sind 27 vom Kreis der Stadt zugewiesen worden, „die haben wir in Wohnungen untergebracht“, sagt Bürgermeister Lars Winter.

Von den anderen 35 sind fünf in Bösdorf, einige gehören auch nach Ascheberg. Zu den 62 kommen aber weitere Ukrainer, die in Plön untergekommen sind, aber keine Leistungen von der Stadt Plön haben wollen. Dennoch sind die ersten geschätzten Zahlen – kurz nach Kriegsbeginn hieß es, Plön müsse mit 84 Flüchtlingen vom Kreis rechnen – nicht erreicht.

„Für arabische Flüchtlinge ist es fast unmöglich, Wohnraum zu bekommen“

Entspannt ist die Lage aber nicht. „Wir haben gerade noch zwei afghanische und zwei jemenitische Flüchtlinge unterbringen können“, sagt Winter. „Es ist aber fast unmöglich, Wohnraum zu bekommen für Flüchtlinge, die keine Ukrainer sind.“ Aber auch die gibt es in Plön.

Nach dem ersten Aufruf, Wohnraum zur Verfügung zu stellen, hatten sich viele Plöner im Rathaus gemeldet, die Ukrainer aufnehmen wollten. So viele, dass die Stadt wählerisch sein konnte. Und damit einige der Hilfsbereiten auch vor den Kopf stieß. „Wir nehmen nicht jeden Wohnraum“, sagt Winter. Gästezimmer mit gemeinsamer Küchen- und Badbenutzung wurden ausgeklammert. Ebenso zeitlich befristete Wohnraum-Angebote. „Das hilft uns nicht, genau wie Ferienwohnungen.“

Häuser der Baugenossenschaft sollen Neubauten weichen

Allerdings sind die Wohnungen der Plöner Gewerblichen Baugenossenschaft in der Stettiner Straße, in die einige Ukrainer eingezogen sind, auch nicht ewig verfügbar. Im Oktober sollen sie wieder geräumt sein, da die Wohnblocks abgerissen werden, um Platz für Neubauten zu machen.

Ein weiterer Umstand bereite den Mitarbeitern im Plöner Rathaus in diesem Zusammenhang Sorgen. Das Land hat verfügt, dass die Notunterkünfte der Kreise ab 9. Mai nicht mehr finanziert werden, also auch die Unterkunft in der Jugendherberge Schönberg. „Die Menschen müssen ja irgendwo hin“, sagt Winter und fürchtet, dass die Stadt Plön deshalb weitere Flüchtlinge zugewiesen bekommt.

Zwei weitere Wohnungen in der Stettiner Straße sind inzwischen auch soweit bewohnbar gemacht worden, dass sie nur noch mit Möbeln ausgestattet werden müssen. Im Block Nummer 32 müssten die Wohnungen zuerst grundlegend renoviert werden. Und auch dann wären sie nur zeitlich befristet nutzbar.

Was ist mit Alternativen, die schon im März angedacht wurden? „Der Seehof ist vom Tisch, weil dort die Heizungs- und Wasserversorgung ausgefallen ist“, so Winter. Wenn keine Wohnungen gefunden werden, müsse wohl doch an ein Containerdorf oder die Plöner Jugendherberge gedacht werden. Aktuell ist auch das Hotel Tulip Inn ausgefallen beziehungsweise ausgebucht, weil dort im Mai zum G7-Gipfel Polizisten untergebracht sind.

Deshalb sucht die Stadt also wieder Wohnungen für die Flüchtlinge, und zwar längerfristig. Wer etwas zur Verfügung stellen kann, soll sich bei Timo Rathjen unter Tel. 04522/505753 oder per Mail an timo.rathjen@ploen.de wenden. Gästezimmer stehen nicht auf der Wunschliste.

Mit Vorsicht blicke man auch auf den Juni, so Winter. Die Ukrainer, die Sozialleistungen von der Stadt bekommen, sollen ab 1. Juni ihr Geld vom Jobcenter bekommen. Doch nun heiße es, alle müssten zunächst einen Antrag stellen. „Wir geben sämtliche Daten ans Jobcenter“, sagt Winter. Aber ohne zusätzlichen Antrag gebe es kein Geld. Und ob die Flüchtlinge das ohne Unterstützung zeitnah hinbekommen, bezweifelt Winter.