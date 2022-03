Ab 11. April werden die Briefwahlunterlagen für die Landtagswahl 2022 verschickt. Vorher gibt es die Möglichkeit, ein virtuelles Formular aus dem Internet herunterzuladen. Im Bürgerbüro Plön ist die Stimmabgabe ab dem 11. April möglich – und am 8. Mai in den Wahllokalen.

Briefwahl: So können die Stimmen abgegeben werden

Landtagswahl 2022 - Briefwahl: So können die Stimmen abgegeben werden

Landtagswahl 2022 - Briefwahl: So können die Stimmen abgegeben werden

Von Anja Rüstmann