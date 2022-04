Kreis Plön

Gleich dreimal hat die Polizei am Sonntagabend alkoholisierte Fahrzeuglenker erwischt– auch dank aufmerksamer Zeugen. Ein Autofahrer baute einen Unfall. Doch die Polizei schränkt ein: Bei ihm könnte auch ein technischer Defekt die Ursache gewesen sein. Wegen Verdacht auf Trunkenheit im Verkehr wird dennoch ermittelt.

Es war kurz nach 17 Uhr, als am Sonntag ein Zeuge einen Traktor auf der Bundesstraße 76 meldete, der von Bösdorf Richtung Plön unterwegs sei. Es mache den Anschein, dass der Fahrer betrunken sei. Beamte des Polizeireviers Plön kontrollierten das landwirtschaftliche Fahrzeug deshalb in der Rautenbergstraße in Plön.

Trecker hatte auch keine Zulassung

Ein freiwilliger Atemalkoholtest des 62-jährigen Fahrers ergab 1,44 Promille Atemalkohol-Konzentration, heißt es von der Polizei. Die Beamten stellten außerdem fest, dass der Trecker ohne Zulassung unterwegs war. Das Polizeirevier ermittelt nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Am selben Tag um 22.27 Uhr verunglückte ein 26-Jähriger, als er mit seinem Peugeot in Brodersdorf auf der Kreisstraße 51 in den Kreisverkehr fuhr und mittig auf der Kuppe zum Stehen kam. Wie die Polizei berichtet, blieb der Fahrer bei dem Unfall unverletzt, am Fahrzeug und am Kreisverkehr entstand jedoch Schaden. Die Polizisten bemerkten beim Fahrer den Geruch von Atemalkohol. Ein Test ergab 0,69 Promille.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Verdacht: Bremsanlage hatte technischen Defekt

„Möglicherweise ist die Alkoholisierung des 26-Jährigen nicht unfallursächlich, da der Verdacht besteht, dass die Bremsanlage unmittelbar vor dem Kreisverkehr einen technischen Defekt hatte“, teilt die Polizei mit. Deshalb und wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr hat die Polizei Heikendorf ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Nur wenig später, um 22.55 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei Plön einen auffällig fahrenden Mercedes-Benz auf der Bundesstraße 76 aus Eutin kommend am Ortseingang Plön. Dieser fahre regelmäßig auf die Gegenfahrspur. Zwei Polizisten konnten das Fahrzeug in der Friedrichstraße stoppen. Die 55-jährige Fahrerin war mit 0,86 Promille unterwegs. Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.