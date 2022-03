Plön

Was Kiel kann, kann Plön auch. Mit überwältigender Mehrheit war Mittwochabend die Plöner Ratsversammlung dafür, auch der Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ beizutreten. Die Landeshauptstadt hatte das vor wenigen Tagen vorgemacht.

Es geht um Tempo 30. Nicht sofort und überall. Erst einmal möchte die Initiative erreichen, dass Kommunen die Geschwindigkeitsbegrenzung auch für ganze Straßen anordnen dürfen. Nach eigenem Ermessen und unabhängig von besonderen Gefahrensituationen. Die Kompetenz hat die Stadt Plön nicht. Zum Beispiel auf der B 76 in Plön. Dafür müssten gesetzliche Vorgaben geändert werden.

„Es geht darum, ob wir Verantwortung für die Verkehrspolitik unserer Stadt übernehmen wollen“, sagt Yorck Wegener (CDU), Ratsherr in Plön Quelle: Anja Rüstmann

Das ist Kern der Initiative. „Mit dem Beitritt zur Initiative geht es darum, ob wir Verantwortung übernehmen wollen“, sagte Yorck Wegener (CDU). „Ob wir den Willen und die Kraft haben, Verantwortung für die Verkehrspolitik in unserer Stadt zu übernehmen.“ In einem Antrag, initiiert von den Mitgliedern der AG Lärmschutz, bitten Ingo Buth (parteilos), Dorit Dahmke (Umweltbeauftragte), Kyra Griesser (FDP), Stefanie Meyer (Grüne), Jörg Schröder (Linke) und Yorck Wegener (CDU) den Bürgermeister, der Initiative beizutreten. Dafür stimmten in der Ratsversammlung alle bis auf Carsten Gampert, Detlef Erdtmann (beide FWG) enthielt sich. Die SPD-Fraktion war Mittwochabend aber nur durch Ingo Buth vertreten, alle SPD-Ratsleute waren verhindert.

Abseits der beiden Bundesstraßen ist im Plöner Stadtgebiet bereits mit wenigen Ausnahmen Tempo 30 eingeführt. „Die Einschränkungen für den Verkehr sind überschaubar“, heißt es in dem Antrag. Wegener erläuterte: „In dem Bündnis geht es darum, die Kommunen zu stärken.“ Die Entscheidung, was eine angemessene Geschwindigkeit ist, soll von der Bundesebene auf eine regionale oder kommunale Ebene verschoben werden. Die Kommunalpolitiker formulieren es so: „Wenn es in unseren Händen liegt zu entscheiden, was eine angemessene Geschwindigkeit auf Plöner Straßen ist, gewinnen die Plönerinnen und Plöner, unsere Stadt und letztlich auch der Tourismus.“

Die Lärmbelästigung entlang der Ortsdurchfahrt in Plön ist enorm. Zwischen Bullenwarder (Lidl) und Fegetasche liege sie teilweise über den Grenzwerten der Bundesimmisionsschutzverordnung. „Mit einer angemessenen Geschwindigkeit ließe sich die Lärmbelästigung deutlich reduzieren“, so Wegener. „Auch und vor allem in Bereichen, die nicht in den Genuss der Lärmschutzwände kommen werden, die das Planfeststellungsverfahren vorsieht“, erklärte er. Das sei hinter den Brücken und an Kreuzungen der Fall. „Aber auch Teile der Johannisstraße, Appelwarder, Brückenstraße, Heidbleken, Övelgönne und Rautenbergstraße werden nie in den Genuss von Lärmschutz kommen.“

In der Rautenbergstraße (B 76) zwischen Schillener und Bruhnsstraße hätte die Mehrheit der Kommunalpolitiker übrigens schon lange gerne Tempo 30, das Thema hatte die SPD bereits im September 2019 auf die Tagesordnung des Fachausschusses setzen lassen. Die Verkehrsaufsicht des Kreises sagt, dort sei kein Unfallschwerpunkt. Die Ratsleute halten dagegen: „Wir haben dort eine Kita und eine Grundschule, wir wollen es nicht so weit kommen lassen“, so Wegener. Der ablehnende Bescheid der Kreisverkehrsbehörde war vor einem Jahr bei der Stadt eingegangen.

Weil allerdings eine Rechtshilfebelehrung fehlte, bekam die Stadt ein Jahr Zeit für den Widerspruch – statt einen Monat. Ein Fachanwalt wurde beauftragt. Der riet jetzt allerdings, keinen Widerspruch einzulegen. „Er sagte uns, der sei nicht zu gewinnen“, berichtet Bürgermeister Lars Winter. Die Entscheidung sei nicht angreifbar. Bliebe jetzt also wirklich nur noch, dass die Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ mit ihrem Ansinnen Erfolg hat und die Stadt irgendwann selber hier Tempo 30 verhängen darf.