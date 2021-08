Plön

Am Montag öffnet das PlönBad wieder. Mit dieser Nachricht überraschte Bürgermeister Lars Winter am Freitagmittag. Alle Tests sind bestanden, alle Wasserwerte im grünen Bereich. Auch in den Filtern, die monatelang trocken liefen, sind keine Legionellen mehr nachweisbar. Es darf also wieder in der Halle geschwommen werden. Noch Donnerstagnachmittag fand ein Schwimm-Kursus der DLRG im Großen Plöner See statt. Dahin sind in den vergangenen Wochen die Seepferdchen-Aspiranten ausgewichen, um überhaupt das Schwimmen lernen zu können. So schnell wie möglich wird geklärt, wann die Kurse ins PlönBad umziehen.

Im November, als der zweite Lockdown startete, wurde im PlönBad das Wasser abgelassen – aus wirtschaftlichen Gründen. Doch so ganz einfach war es dann nicht, den Betrieb wieder hochzufahren. Im Juni wurden die Becken wieder mit Wasser gefüllt. Aber – das Wasser brauchte Zeit, um finale Qualität zu erreichen. Die Freigabe des Labors dauerte und dauerte.

Rettungsschwimmer trainierten in Katzheide

Die DLRG saß also weiter mit einem Bein auf dem Trockenen. „20 Rettungsschwimmer von uns konnten schon ab Anfang Mai im Kieler Freibad Katzheide trainieren“, sagt Jörg Faber, Vorsitzender der DLRG Plön. Denn Ende Juni startete schließlich die Wachsaison der DLRG auf der Prinzeninsel, und die Rettungsschwimmer waren seit Oktober nicht mehr im Wasser gewesen.

Aber die Kinder, die überhaupt das Schwimmen lernen wollten? „Im Herbst hatten wir einen Anfängerschwimmkursus ausgeschrieben, der dann im Nichtschwimmerbecken des PlönBads lief. Nach vier Übungsstunden wurde er wegen des Lockdowns wieder beendet“, sagt Uwe „Lupo“ Kittmann von der DLRG.

Im Freibad Fegetasche auf Seepferdchen-Jagd

Ende Juni kam die Lösung. Im Freibad Fegetasche am Großen Plöner See gingen die ersten Schwimmanfänger ins Wasser. Rettungsschwimmer unterstützen, haben die Kinder im Blick, geben Hilfestellungen. Zwei Kurse mit 27 Kindern fanden schließlich während der Sommerferien statt und dauern an – auf der Jagd nach dem Seepferdchen. Das ist das Abzeichen, was Schwimmanfänger bekommen, wenn sie 25 Meter schwimmen, von einer Leiter ins Wasser springen und nach einem Ring tauchen können.

Regeln für PlönBad-Besucher Das PlönBad wird ab Montag, 16. August, wieder seine Türen für Besucherinnen und Besucher, Schulen und Vereine öffnen. Zutritt wird gewährt nur für Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete (Test nicht älter als 24 Stunden, PCR-Test nicht älter als 48 Stunden). Die Nachweispflicht gilt nicht für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr. Weiterhin gilt ein separat nach der Corona-Bekämpfungsverordnung aufgestelltes Hygienekonzept, welches die Abläufe und das Verhalten im PlönBad regelt. Zurzeit gilt eine begrenzte Aufenthaltszeit von 90 Minuten. In den Bereichen bis zu den Umkleiden müssen Mund-Nasen-Bedeckungen getragen werden, die Kontaktdaten werden erhoben. Die Besucherzahl ist begrenzt. Die aktuellen Öffnungszeiten sind: montags von 6 bis 9.30 Uhr, dienstags von 6 bis 8 Uhr und 16 bis 20 Uhr, mittwochs von 6 bis 8.30 Uhr und 16 bis 20 Uhr, donnerstags geschlossen, freitags von 6 bis 8.30 Uhr, sonnabends von 13 bis 17 Uhr und sonntags von 9 bis 17 Uhr. Kassenschluss ist 60 Minuten vor Ende der allgemeinen Öffnungszeiten, Badeschluss 30 Minuten davor.

Donnerstagnachmittag hat das Wasser im See knapp 20 Grad, Laura Redmer, Lasse Zimnik, Antonia Boy und Paula Dreßler machen sich bereit. Die Kinder warten schon am Strand. „Die Kälte hat manchmal schon zu schaffen gemacht“, sagt Laura Redmer rückblickend. Manchmal sind Kinder schon nach 20 Minuten aus dem Wasser gegangen. Fünf der Kinder haben aber auch schon das Seepferdchen.

Uwe Kittmann gibt das Kommando. Es geht rein ins Wasser. Der Große Plöner See brodelt geradezu, die jüngsten Teilnehmer sind erst vier Jahre alt. Aber alle schlagen sich wacker. Auf Kommando tauchen sie weiter ins Wasser ein und sprinten schnell wieder an Land – und wieder rein.

Absprachen wegen des Hygienekonzeptes stehen jetzt an

Jörg Faber sitzt am Ufer und beobachtet das Treiben. „Wenn die Schwimmhalle wieder geöffnet wird, wollen wir kurzfristig wieder umziehen“, sagt er. Nicht einmal 24 Stunden später kommt die gute Nachricht, dass das PlönBad am Montag wieder aufmacht und Faber freut sich. Aber jetzt wird das aktuelle Hygienekonzept mit der Halle abzusprechen sein. „So schnell wie möglich möchten wir mit dem normalen Schwimmtraining wieder anfangen.“ Entsprechende Informationen gibt es dann auf der Webseite der DLRG (www.ploen.dlrg.de). Dort kann sich dann auch angemeldet werden für die Kurse.

Lupo Kittmann und die Rettungsschwimmer zeigen den Kursus-Teilnehmern inzwischen im See, wie die Arme beim Schwimmen bewegt werden, wie sie das Wasser zerteilen. Es gibt „Trockenübungen“ im Nichtschwimmerbereich, und das klappt schon richtig gut. „Die Kinder hier kennen kälteres Wasser und auch ordentliche Wellen. Darin liegt auch ein großer Vorteil“, sagt Kittmann. Und mit Poolnudeln und Schwimmbrettern geht es noch besser, das Seewasser brodelt wieder. Kittmann verspricht: „Jedes Kind, das hier angefangen hat, wird sein Seepferdchen von der DLRG erhalten.“

„Wenn wir Kindern die Angst vor dem Wasser nehmen und ihnen damit den Spaß an einer zusätzlichen Welt, mit Schwerelosigkeit und anderen Erfahrungen aufzeigen, legen wir jedes Mal einen Grundstein für ein reicheres Leben“, ist sich Kittmann sicher. Dass das PlönBad so lange geschlossen war, hält er für ein Trauerspiel. Schwimmbäder seien keine Spaßbäder, sagt er. Sie haben auch die vorbeugende Aufgabe, dem Ertrinkungstod entgegenzuwirken.

Prinzeninsel: DLRG-Wache an den Wochenenden

Noch bis Ende des Monats ist übrigens die DLRG-Wache an der Badestelle der Prinzeninsel jeweils am Wochenende besetzt. Unter der Woche klappt das nicht mehr – viele der Rettungsschwimmer gehen nun wieder zur Schule. Ganz besonders freut sich Jörg Faber über die Wertschätzung der DLRG-Arbeit von den Strandbesuchern im Prinzenbad. „Wir haben an den ja kostenfrei zu nutzenden Strandkörben dort kleine Rettungsringe als Sparkästchen aufhängen würfen. In sechs Wochen kamen an den vier Strandkörben mehr als 500 Euro zusammen“, sagt er.