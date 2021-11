Plön/Malente

Die gute Laune haben sie in ihrem Band-Namen. Und für den Spaß bei Video-Dreharbeiten zu ihren Songs ist „Tonabgeber“ längst bekannt. Da kann es auch kalt, matschig, regnerisch sein – die Statisten waren auch am Sonntag wieder mit von der Partie. Die Kicker der Altherrenmannschaft des TSV Fissau und eine Menge Fans ließen sich in Szene setzen, für den neuen Song „Wann ist endlich Halbzeit“ nach Lou Reeds „Walk on the wild side“.

In dem Song geht es um Paul. Leadsängerin Nicol Görtz hat den Text geschrieben über den Kicker, der aus Plön kommt und bei den Altherren spielt, seinen Bauch stolz trägt, aber eben doch aus der Puste gerät und sich die Halbzeit herbeiwünscht. Die Mannschaft wird wütend auf Paul, man kassiert Gegentor um Gegentor, es wird gefoult, es wird unfair. Paul will nur noch auf die Couch – und macht die Biege. Es endet mit einer Klopperei auf dem Platz – aber anschließend wird doch miteinander angestoßen. Und die Altherren haben ein Jahr Spielverbot.

Familie und Freunde bilden die Fankurve für die Altherren-Kicker

Die Fankurve singt auf Regieanweisung „Dududududu“ und schwenkt selbst gemachte Banner und Cheerleader-Puschel. Es sind gut zwei Dutzend, die da im Matsch stehen. Freunde, Familie – und alle mit guter Laune. Noch eine Stunde vorher sah das ganz anders aus. Es regnete in Strömen, und der Videodreh drohte auszufallen. Toralf Jost, Coach der echten Altherren vom TSV Fissau, telefonierte – und der Weg in die benachbarte Sporthalle war frei. Nur Tore standen da nicht.

Nicol und Thomas Görtz bauten die Verpflegung für alle freiwilligen Helfer auf, testeten die Musikanlage, die Statisten trudelten ein – und dann riss der Himmel doch noch auf. Derweil entschieden die Kicker, wer den Paul mimt. Die Wahl fiel auf Michael Meyrose.

Den Schotterplatz an der Ringstraße in Malente hatte Bandmitglied Thomas Bunn vorgeschlagen. Ein echtes Fußballspiel dürfte hier schon Ewigkeiten nicht mehr stattgefunden haben. Die Altherrenmannschaft kam auf Vermittlung eines Kollegen von Wolfgang Schütt zum Team dazu. „Wir haben uns von denen ein Spiel in Selent angeguckt“, erzählt Thomas Görtz. Es passte. In der Fankurve: Susanne Herzog zum Beispiel. „Ich will natürlich meine Schwester Nicol unterstützen“, sagt sie. Tüll-Ansteckblumen und Plakate hat sie gebastelt. Inge und Reinhard Beger aus Plön sind als Freunde selbstverständlich dabei und jubeln den Altherren zu, die die Dreharbeiten locker sehen. Wenn gerade keine Kamera läuft, wird sich schon mal eine Zigarette angesteckt.

Der Schiri greift zur roten Karte

Marina Grage erzählt, dass sie sich die Sanitäter-Klamotten geliehen hat. Mit Thomas Husfeldt steht sie am Spielfeldrand und muss gleich rennen – für die Kameras. Es hat ein Foul gegeben. Torwart Jürgen Paulsen greift zum Bier und Schiedsrichter Mohamed Afifi zur roten Karte. Nicht nur Nicol Görtz filmt, auch Thomas Görtz und Thomas Bunn sind konzentriert bei der Sache.

Viel braucht es nicht, um die Fankurve zu Jubelstürmen zu animieren. Die La-Ola-Welle rollt hin und her. Und das klassische „Dududududu“ aus dem Lou-Reed-Song wird wieder angestimmt. Es läuft. Es ist nur matschig. „Wir können nicht mehr“, heißt es aus den Reihen der Kicker. Sie seien schließlich eine Freizeitmannschaft, die Kondition ist begrenzt. Und richtig warm ist es auch nicht. Aber es ist ja fast alles „im Kasten“. Stop! Blutige Szenen will Nicol Görtz zwar nicht aufnehmen. Aber Kunstblut hat sie dabei. Und jetzt müssen einige Fußballspieler noch als „verwundet“ geschminkt werden.

In Dörnick dreht die Band Tonabgeber noch weiter

Das Musikvideo von der Gute-Laune-Band Tonabgeber ist noch lange nicht fertig. In diesen Tagen filmt die Band – dann aber ohne Statisten – in einem ehemaligen Schlachthaus in Dörnick weiter. „Da ist alles noch alt gefliest, man könnte einen Krimi dort drehen“, erzählt Heike Bunn, Ehefrau des Schlagzeugers. Schließlich wird Power-Frau Nicol Görtz die ganzen Video-Schnipsel zusammenschneiden, die Musik der Band drunterlegen. In diesem Monat sollte das auf jeden Fall noch klappen. Zu sehen ist das Musikvideo dann bei Youtube, bei Facebook und auf der Homepage der Band unter www.tonabgeber.net.