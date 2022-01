Plön

Seit fast einem Monat hat die Post in der Plöner Innenstadt geschlossen. Die Begründung lautet: Brandschaden. In der Nacht zum 29. Dezember hatte es im benachbarten Friseursalon gebrannt. Der Mietvertrag in dem Haus Lange Straße 18 ist allerdings auch gekündigt. Nun sorgen sich die Plöner, dass die Post dort gar nicht mehr öffnet. Das klingt nach einem „Blauen Brief“ von der Post – zumindest für diesen Standort.

„Unsere Filiale wurde durch den Brand stärker in Mitleidenschaft gezogen, als wir zunächst erwartet hatten“, berichtet Oliver Rittmaier, Pressesprecher der Postbank. Denn die Postbank ist der eigentliche Mieter. Es ist nicht nur zu Schäden in der Klimaanlage durch den Ruß gekommen, „sondern möglicherweise auch am Gebäude selbst“. Um das festzustellen, habe es bereits einen Termin mit einem Statiker gegeben. „Ein zweiter Termin steht noch aus“, so Rittmaier gegenüber unserer Zeitung.

Geldautomat und Kontoauszugsdrucker sind erreichbar

Das hat Folgen. Keine Einschreiben, keine Pakete – lediglich der Geldautomat und die beiden Geräte für Überweisungen und Kontoauszüge im vorderen Bereich sind noch zu benutzen, Briefmarken gibt es am Automaten. Und es ist überhaupt nicht sicher, dass diese Filiale überhaupt noch einmal geöffnet wird. Das hängt auch vom Umfang des Brandschadens ab und wie lange es dauert, ihn zu beseitigen. Die Postbank aber hatte sich bereits vor dem Feuer entschieden, die Filiale spätestens Ende März 2023 zu schließen. Keine Postbank-Filiale bedeutet auch, dass die Deutsche Post hier heimatlos wird.

Die Deutsche Post sucht deshalb jetzt nach einem neuen Standort. Genauer gesagt: nach einem Filialpartner in der Plöner Innenstadt. Seit 1995 wird deutschlandweit „mit Kaufleuten des Einzelhandels oder örtlichen Gewerbetreibenden“ zusammengearbeitet. Plön hat beispielsweise mit dem Edeka-Getränkemarkt im Stadtteil Stadtheide bereits eine solche Partner-Filiale der Post. Stefan Laetsch, Pressesprecher der Deutschen Post, preist die Vorteile solcher Partner-Filialen an: Die Postkunden profitieren von längeren Öffnungszeiten, die Einzelhändler freuen sich über zusätzliche Kundenfrequenz.

„Es muss in der Innenstadt eine Post geben, die Post hat einen Grundversorgungsauftrag“, erklärt Plöns Bürgermeister Lars Winter. Er geht nicht davon aus, dass die Post nach der Brandschadensanierung noch einmal in der Langen Straße 18 öffnet. „Die Stadtverwaltung ist mit der Post in Kontakt und behilflich, wo wir helfen können“, so Winter. Er glaubt allerdings, eine Partner-Filiale wird in der Innenstadt nicht zu finden sein. Dafür sind die Ladengeschäfte zu klein. In Plön hat die Deutsche Post aber auch einen kleinen Laden ohne jeglichen Partner: in der Eutiner Straße 24. Der wurde nach langer Standortsuche Ende 2020 geöffnet, weil ja der Paketshop in der Breslauer Straße (Partner-Filiale Nah und Frisch-Markt) seit Ende 2019 entfallen war. Ist so ein Modell für die Fußgängerzone denkbar? „Wenn die für die Innenstadt mit einem Zwei-Stunden-Angebot kommen, werde ich mich damit nicht abspeisen lassen“, sagt Winter entschlossen.

Mitarbeiter werden nicht entlassen

Weil die Postbank sich aus Plön zurückziehen will, muss die Deutsche Post handeln. Warum schließt die Postbank überhaupt? „Wir schließen eine Filiale nur dann, wenn sie sich nicht mehr wirtschaftlich betreiben lässt“, so Oliver Rittmaier, der Postbank-Sprecher. Die Postbank registriert, dass ihre Kunden immer mehr ins Internet abwandern, ob beim Online-Banking oder beim Abschluss von privaten Ratenkrediten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Filiale würden aber nicht entlassen. „Entfallende Stellen werden sozialverträglich im Rahmen bestehender betrieblicher Vereinbarungen abgebaut“, so Rittmaier.

Noch ist der Geldautomat der Post zugänglich, die Postbank verweist aber schon jetzt auf die Möglichkeit, beim Einkaufen Geld abzuheben – ohne Gebühren. In Plön ist dieses Cashback-Verfahren bei Rewe (Markt 31), Edeka (Fünf-Seen-Allee 22) und Lidl (Bullenwarder 1) möglich. Was Post- und Paketdienstleistungen angeht, hat Plön die beiden Anlaufstellen jenseits der Innenstadt: Die Filiale Eutiner Straße 24 (geöffnet montags, mittwochs, freitags 14.30 bis 17.30 Uhr sowie dienstags, donnerstags und sonnabends 9 bis 12 Uhr) und die Filiale im Edeka-Getränkemarkt (montags bis sonnabends von 8 bis 20 Uhr). Und es gibt drei Packstationen, wo Pakete verschickt oder abgeholt werden können: Bei Lidl, bei Aldi und bei Edeka stehen die gelben Schließfächer.

Übrigens: Es ist nicht die Postbank, die Mitte Dezember ins Haus Lange Straße 34, gegenüber der jetzt geschlossenen Post-Filiale, eingezogen ist. Das ist ein selbstständiger Finanzberater. Diese Postbank-Tochter kümmert sich vorrangig um Immobilienfinanzierung und war vorher im Stadtgraben 1 untergebracht.