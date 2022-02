Plöner Kreispolitik: Geburtenstation in Preetz bleibt bestehen 

Preetz

Kleine Geburtenstationen haben es derzeit nicht leicht. Jüngst wurden die Einrichtungen an den Krankenhäusern in Ratzeburg und Eckernförde geschlossen. Auch der Fortbestand der Geburtshilfe in der Klinik Preetz wurde angezweifelt. Der Hauptausschuss des Kreises Plön setzte nun aber ein deutliches Zeichen: Das Gremium sprach sich einstimmig dafür aus, dass der Erhalt der Station oberstes Ziel der Kreispolitik ist.

Landrätin Stefanie Ladwig und der Vorsitzende des Hauptausschusses, Werner Kalinka, sehen in dem Votum ein wichtiges Zeichen nach außen. „Damit entsteht kein Spielraum für eine Diskussion über eine mögliche Schließung, wie sie zum Teil aufgrund der Veränderungen in den anderen kleinen Kliniken an uns herangetragen worden ist.“ Der Kreis ist Träger der Klinik.

Aber es seien Herausforderungen auch in der Klinik Preetz spürbar. Das sind aus Sicht der beiden Kreispolitiker Fachkräftemangel und Schwierigkeiten, die gewachsenen qualitativen und strukturellen Voraussetzungen zu erfüllen.

Gespräche mit dem Gesundheitsministerium und dem UKSH

Der Kreis steht dazu im Gespräch mit dem zuständigen Ministerium und dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH). Ein Konzept zur Sicherung der Geburtshilfe solle kurzfristig erstellt werden. Dazu gehörten die Personalgewinnung und weitere Möglichkeiten zur Schulung der Mitarbeiter. Erste Angebote würden gesichtet. Für Preetz, das nur eine ganz normale Geburtenstation vorhält, ist eine Zusammenarbeit mit Kiel wegen Risiko-Geburten notwendig.

Personalknappheit plagt die Station in Preetz nach Informationen der Kieler Nachrichten seit über einem Jahr. Es fehlen Hebammen. Zwei Assistenzärztinnen haben die Einrichtung verlassen. Lücken, die schwer zu füllen sind. In der Branche gibt es einen überall Fachkräftemangel.

Mehr Geld für die Hebammen im Gespräch

Der Kreis stellte den Beleghebammen zusätzliche finanzielle Unterstützung in Aussicht. Gespräche werde der Aufsichtsrat demnächst mit ihnen aufnehmen. Damit soll die Sicherung der Geburtshilfe durch die Hebammen erreicht werden. Kalinka und Ladwig: „Die Geburtshilfe an der Klinik Preetz muss erhalten bleiben. Sie ist für eine ortsnahe Versorgung der Schwangeren notwendig.“

Kreistagsfraktionen klar für den Erhalt des Kreißsaals

Die Kreistagsfraktionen stehen hinter dieser Aussage. „Für den Erhalte der Geburtsstation werden wir alles umsetzen, was wir tun können“, sagte Thomas Hansen, CDU-Fraktionsvorsitzender. Ähnlich klar positionierte sich der SPD-Fraktionsvorsitzende Kai Bellstedt. Und Gabi Geschwind-Wiese (Linke) sagte: In den Beratungen dürfe es nur darum gehen, wie die personelle und strukturelle Lage verbessert werden kann.

Zahl der Geburten in der Klinik Preetz ist rückläufig

Die Entwicklung der Geburten in der Klinik Preetz ist in den vergangenen Jahren rückläufig gewesen. Durch die Flüchtlinge kletterten die Zahlen 2015 und 2016 auf mehr als 500. Im Jahr 2020 kamen dort noch 427 Kinder zur Welt. Im vergangenen Jahr waren es 333.

Der Hebammenverband Schleswig-Holstein hatte sich zuletzt mit einem Brandbrief an die Landespolitik gewandt. Er warnte vor weiteren Schließungen von Geburtsstationen im Land und nannte dabei ausdrücklich auch den Standort Preetz. Im Laufe der vergangenen zehn Jahre seien ein Viertel der Kreißsäle in Schleswig-Holstein geschlossen worden. Für die Schwangeren bedeute das weitere Wege, längere Fahrzeiten und eine Gefährdung in Notsituationen.