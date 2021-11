Plön

Kurz vor der Haushaltssitzung am 2. Dezember verschiebt sich das Mehrheitsgefüge im Plön Kreistag. Fünf Vertreter der Grünen erklärten ihren Austritt aus der Fraktion und firmieren künftig unter dem Namen „Klar.Grün – Konsequent für den Kreis Plön“. Das ist die Initialzündung für eine andere Entwicklung: Die SPD nähert sich der CDU an. Beide Fraktionen stellen gemeinsame Anträge für den Haushalt und den Stellenplan 2023. Das macht einen Neubau des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Heikendorf sehr wahrscheinlich.

Alte Kooperation ist Geschichte

Bisher gab eine lockere Kooperation aus SPD, Grünen, KWG und Linken den Ton an im Plöner Kreistag. Sie stellte zwar nur genau die Hälfte der Abgeordneten, kam aber häufig auf eine Mehrheit. Sie grenzten sich bei den allermeisten Beschlüssen zu CDU, FDP, UWG und AfD ab. Diese Konstellation gehört nun der Vergangenheit an.

„Es waren konstruktive Gespräche“, sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Thomas Hansen zu der Annäherung an die SPD. Nach den offensichtlichen Konflikten in der Kooperation auf dem vergangenen Kreistag sei die SPD auf der Suche nach einem verlässlichen Partner gewesen.

Schulneubau: CDU holte SPD endgültig ins Boot

Dabei hat sich die SPD auf eine Position begeben, die der CDU sehr wichtig ist. Sie unterstützt, dass 2,5 Millionen Euro für einen Grundstückskauf in Heikendorf im nächsten Haushalt eingeplant sind. Platz für einen Neubau des maroden Heinrich-Heine-Gymnasiums. Ohne das Einschwenken der SPD auf die Position der CDU in diesem Punkt hätte es das neue Zusammenwirken nicht gegeben, so Hansen.

SPD-Fraktionsvorsitzender Kai Bellstedt hatte den Bruch bei den Grünen schon seit dem vergangenen Kreistag kommen sehen. Teile der Fraktion stimmten gegen die alte Kooperation. „Das löste in der SPD keine Freude aus. Wir hatten erwartet, dass die Mehrheit steht.“

SPD schließt keine längerfristige Zusammenarbeit mit der CDU aus

Zur Zusammenarbeit mit der CDU habe man sich entschlossen, um in so einer Situation einen Stellenplan und einen Haushalt sicher auf den Weg zu bringen. Bellstedt schließt nicht aus, dass die Zusammenarbeit längerfristiger Natur ist. „Wir machen das von der Sachpolitik abhängig.“

Schulneubau: Anfang 2022 fällt die endgültige Entscheidung

Bellstedt geht auch von einem Schul-Neubau in Heikendorf aus. „Wir haben einen Neubau nie ausgeschlossen.“ Die SPD hatte im Oktober bereits einen Antrag an die Verwaltung gestellt, die Kaufmodalitäten für das Grundstück zu verhandeln. Anfang 2022 soll aus Sicht der SPD die endgültige Entscheidung fallen. Ein Neubau hätte den Vorteil, dass nicht während des laufenden Schulbetriebs umgebaut werden müsste, so Bellstedt.

Der neuen Fraktion „Klar.Grün“ gehören an: als Doppelspitze Dennis Mihlan und Susanne Elbert, Andreas Müller, Markus Huber und das bürgerliche Mitglied Murat Birkandan. In der bisherigen Fraktion gärte es schon länger. Die Grünen stellten sich als Fraktion einem Mediationsverfahren. Nach Angaben der „Abtrünningen“ ein Unterfangen, das nicht funktioniert hat. Mihlan: „Es gibt persönliche und charakterliche Unterschiede.“

Neue Fraktion gegen striktes Blockdenken

Dennis Mihlan macht die Trennung am Politikstil der alten Grünen-Fraktion fest. Die sei tief verharrt tief im Block-Denken. Die neue Grünen-Fraktion möchte Abschied nehmen vom „Wir gegen die“. Mihlan: „Wenn ein Antrag inhaltlich in Ordnung ist, spielt es keine Rolle, von welcher Fraktion er kommt.“

Auch inhaltlich kam es zu Spannungen in der Grünen-Fraktionen. Mihlan und Susanne Elbert nennen die Zukunft der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Plön, den möglichen Verkauf des Gewerbe- und Technikzentrums in Schwentinental und den geplanten Erweiterungsbau der Kreisverwaltung in Plön. Positionen, bei den die Grünen unterschiedlicher Meinung waren.

„Klar.Grün“ sieht sich als Vorbild für andere

Die neue Fraktion sieht sich auch als Vorbild für andere Abgeordnete im Kreistag. Mihlan: „In anderen Fraktionen geht es nicht anders zu.“ Ihr Schritt solle anderen moderaten Kräften aus anderen Parteien Mut machen, vom Blockdenken im Kreistag abzurücken.

„Der Partei und der Basis schweren Schaden zugefügt“

Bei den Bündnis-Grünen kommt der Austritt nicht gut an. Martin Drees der Kreisvorsitzende: „Den Fraktionsaustritt nehmen wir mit Bedauern zur Kenntnis. Nach der Abspaltung in Schwentinental haben Dennis Mihlan und Andreas Müller damit nun auch auf Kreisebene die Basis einer gemeinsamen politischen Arbeit verlassen und der Partei einen schweren Schaden zugefügt. Letztlich fallen sie damit all den vielen Mitgliedern in den Rücken, die für unseren Erfolg bei der letzten Kommunalwahl gekämpft haben. Wir fordern alle vier ausgetretenen Mitglieder, ihr Kreistagsmandat zurückzugeben.“

Axel Hilker, Fraktionsvorsitzender im Kreistag: „Susanne Elbert, Dennis Mihlan und Andreas Müller haben nie wirklich akzeptiert, dass Mehrheitsentscheidungen in einer Fraktion für alle bindend sein müssen. Dass wir es im Kreis Plön jetzt wieder mit einer faktischen großen Koalition aus Kalinka-CDU und SPD zu tun haben, ist das Werk der vier AussteigerInnen.“