Plöner Kunstverein zeigt Bilder von Andreas Brandt

Plön

Diese Kunstwerke fordern die Ausstellungsgäste heraus. Denn die eigentlichen Bilder, die der Künstler Andreas Brandt erzeugen will, sollen erst in den Köpfen der Betrachtenden entstehen. „Bilder als Bilder“ ist der Name und zugleich das Programm der Frühjahrsausstellung, die der Kunstverein Schwimmhalle Schloss Plön im Kulturforum präsentiert.

Auf den ersten Blick wirken einige der großformatigen Bilder, die an den Wänden der Jugendstilschwimmhalle hängen, wie grafisch gemusterte Tapeten der 1970er und -80er Jahre. In einem Werk wechseln sich senkrechte blaue, graue und graue Streifen auf weißer Leinwand ab. In einem anderen Gemälde finden sich kleine schwarze Balken, die an moderne Barcodes erinnern. „Andreas Brandt war ein Vertreter der konstruktiven Malerei und hat seinen Stil im Laufe der Jahre immer konsequenter entwickelt“, sagt Kurator Dieter Pape.

Bilder verändern ihren Charakter beim Anschauen

In der Ausstellung sei diese Entwicklung auch nachvollziehbar. Während in Brandts Frühwerken noch leicht diagonal gestellte Linien und Flächen auftauchen würden, reduziere sich die Darstellung später auf streng geometrische Rechtecke die ausschließlich waage- und senkrecht ausgerichtet seien. Zudem habe sich Brandt auf wenige Farben konzentriert, die er ohne Schattierungen oder Verläufe eingesetzt habe. Die Flächen würden sich stets scharf von einander abgrenzen. Gleichzeitig seien die „Streifenbilder“ so gestaltet, dass sich vor dem geistigen Auge aus den verschiedenen Strukturen bestimmte Farbräume bilden würden, erläutert Pape. „Wenn man lange und intensiv genug hinschaut, entwickelt sich eine leichte Dynamik.“

„Andreas Brandt war ein Vertreter der konstruktiven Malerei und hat seinen Stil im Laufe der Jahre immer konsequenter entwickelt“, sagt Kurator Dieter Pape. Quelle: Dirk Schneider

Dabei sehe vermutlich jeder Betrachter etwas anderes. „Diese Auseinandersetzung mit den Bildern ist eine sehr persönliche Angelegenheit, weil die eigene Sichtweise in die individuelle Interpretation mit einfließt“, sagt Pape. Dazu zählten auch die jeweilige Stimmung des Betrachters und die räumliche Situation, in der die Bilder gezeigt würden.

So wirkten die Bilder großen und lichtdurchfluteten Plöner Jugendstilschwimmhalle ebenfalls ganz anders als in dem Atelier der Andreas-Brandt-Gesellschaft in Niebüll, weiß Pape aus eigener Anschauung. Von dort wurden rund 60 Werke des renommierten Künstlers ausgeliehen.

Andreas Brandt beeinflusst von Emil Nolde

Andreas Brandt wurde 1935 in Halle/Saale geboren. „Sein Vater war Mathematikprofessor. Vielleicht stammt daher die Vorliebe für geometrische Figuren“, mutmaßt Pape. Nach dem Besuch der Dokumenta in Kassel 1955 brach Brandt sein Biologiestudium ab und wechselte aus Ostdeutschland an die Hochschule für Bildende Künste in West-Berlin. 1962 erhielt er ein Stipendium der Emil-Nolde-Stiftung in Seebüll.

Kunstausstellung: Bilder als Bilder Die Kunstausstellung „Andreas Brandt – Bilder als Bilder“ wird am Sonntag, 3. April um 11.30 Uhr im Kulturforum Schwimmhalle Schloss Plön, Schlossgebiet 1a, eröffnet. Die Grußworte sprechen Kreispräsident Stefan Leyk und Professor Manfred Reuther. Letzterer ist zugleich Vorsitzender der Andreas Brandt Gesellschaft und wird in das Werk des Künstlers einführen. Die Ausstellung ist bis zum 8. Mai dienstags bis sonnabends von 14.30 Uhr bis 18 Uhr sowie sonntags von 11.30 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen.

Trotz oder vielleicht sogar gerade wegen der starken Unterschiede in seinen Darstellungsformen zu den expressionistischen Werken Noldes seien dies besonders prägende Jahre für Brandts künstlerische Entwicklung gewesen, erläutert Pape.

1967 experimentierte Brandt mit farbigen Balken und Streifen auf weißem Grund. 1977 folgte ein zweites Nolde-Stipendium. 1982 wurde Brandt Professor für Textildesign an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. 1986 zog er nach Niebüll, wo er neben seiner Lehrtätigkeit als Künstler und Kurator arbeitete und 2016 starb.