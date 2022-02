Plön

Ab Montag, 21. Februar, treffen sich die Plöner Spurensucherinnen und Spurensucher wieder regelmäßig alle 14 Tage an der Kreisvolkshochschule (KVHS) in Plön, um ihre Recherchen zu den Plöner Häusern in der Rautenbergstraße zusammenzutragen. Eine Veröffentlichung ihrer Ergebnisse ist für Ende des Jahres geplant.

Schon viele Bilder und Berichte haben die Spurensucher zusammengetragen und sich dabei über die große Unterstützung von Anliegern und Plöner Bevölkerung gefreut. Jetzt sind sie an einem Punkt, an dem sie nicht mehr voran kommen. Es geht um das heute nicht mehr vorhandene Haus Rautenbergstraße 14/15, an das sich viele als Müttergenesungsheim erinnern und schon einiges berichtet haben.

Villa soll bereits 1901 gebaut worden sein

Aber was war in der Zeit davor? Im Jahrbuch für Heimatkunde aus dem Jahr 1990 wird Friedrich Stender zitiert: „1901 hatte der ehemalige Gutspächter von Schönweide sich auf der Höhe eine prachtvolle Villa bauen lassen (Nr. 14/15), die nach verschiedenen anderen Nutzungen zum Müttergenesungsheim umgebaut, inzwischen aber abgebrochen und durch nüchterne Wohnblocks ersetzt wurde.“

Wer zu den Anfangsjahren des Hauses etwas zu berichten weiß, soll sich bitte an die Kreisvolkshochschule wenden unter Tel. 04522/2327 oder per Mail an info@kvhs-ploen.de, um die Spurensucher auf die richtige Fährte zu bringen. asr