In Grebin und Lebrade sind Solarparks geplant, in Rantzau will ein Investor das Schlossgelände umbauen, Rathjensdorf will die Sandkuhle aufwerten und Bösdorf plant Investitionen in den Wege- und Straßenbau und den Kindergarten. Die östlichen Gemeinden des Plöner Umlandes haben in 2022 spannende Pläne.