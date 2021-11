Am Kleinen Plöner See - Gebühren? Wildpinkler? Plöner sehen viele Probleme am Ascheberger Parkplatz

Der „Ascheberger Parkplatz“ in Plön, direkt am See gelegen, ist in der Stadt Gesprächsthema. Wird das Parken kostenpflichtig? Warum gibt es dort keine öffentlichen Toiletten? Können Lkw ausgesperrt und der Platz für Wohnmobile vergrößert werden? Viele Plöner haben Gesprächsbedarf.