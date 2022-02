Hupen und drängeln gibt’s nicht, Autofahrer müssen in der Rodomstorstraße in Plön bald noch mehr Rücksicht auf Radler nehmen. Die Straße wird vom Schiffsthal bis zum Gänsemarkt zur ersten Plöner Fahrradstraße. Nebeneinander radeln ist erlaubt! Und die Autos müssen neue Wege nehmen.

Vorfahrt für die Radler in der Rodomstorstraße

Von Anja Rüstmann