Plöns höchster Weihnachtsbaum leuchtet wieder auf dem Parnaßturm

Plön

Die mächtige Fielmann-Tanne vor dem Plöner Schloss ist zweifelsohne der mächtigste und größte Weihnachtsbaum in der Kreisstadt. Plöns höchste Christbaumspitze leuchtet allerdings wieder auf dem Parnaßturm. Rechtzeitig zum ersten Advent stellten die Mitglieder einer kleinen Bürgerinitiative einen Weihnachtsbaum auf der Aussichtsplattform auf.

In diesem Jahr strahle die rote Tannenbaumspitze sogar noch etwas höher als je zuvor, rechnete der Initiativen-Sprecher Horst Stüwe beim Anleuchten nach. Denn der Baum, den die Stadtwerke für die Aktion gespendet hätten, sei gut 4,50 lang. Mit dem Mastfuß und dem Ständer komme ein weiterer Meter hinzu. „In Verbindung mit dem Turm kommen wir auf gut 25 Meter“, schmunzelt Stüwe. Berücksichtige man dann noch den Standort der Konstruktion auf dem 65 Meter hohen Hügel leuchte die rote Lampe an der Baumspitze 90 Meter über Normal Null, also dem Meeresspiegel.

Schweißtreibende Handarbeit im Schneeregen

Bevor die weithin sichtbare Beleuchtung eingeschaltet werden konnte, musste die Arbeitsgruppe zunächst Strapazen auf sich nehmen. Denn während die Fielmann-Tanne und die städtischen Bäume auf dem Marktplatz mit Schwerlastkränen aufgerichtet werden, war beim Parnaßbaum schweißtreibende Handarbeit angesagt. Mit vereinten Kräften hievten vier Männer im nasskalten Schneeregen den an einem Seil kopfüber hängenden Baum zunächst in Höhe. Um die Reibung am Geländer zu reduzieren und etwaige Beschädigungen zu verhindern, hatte der Trupp zuvor eine drehbare Rolle auf dem Handlauf montiert. „Das macht die Erfahrung“, erläutert Stüwe die Konstruktion. Entsprechend einfach ließ sich der Baum später greifen und im 90 Grad Winkel über die Kante ziehen.

Gruppenbild mit Tanne – Thomas Podschadli, Christian Kempgens, Hauke Dettmers, Hans-Jürgen Radtke, Ingo Hassel, Thorsten Pfau, Ingo Patalong und Horst Stüwe haben Plöns höchsten Weihnachtsbaum auf der Aussichtsplattform des Parnaßturms aufgestellt. Quelle: Dirk Schneider

Auch die weiteren Arbeiten erfolgten Hand in Hand: Während Horst Stüwe, Ingo Patalong und Thorsten Pfau damit begannen, die Lichterkette mit insgesamt 36 Lampen im oberen Teil des schräg auf der Plattform liegenden Baumes zu montieren, kümmerten sich Ingo Hassel, Hans-Jürgen Ratke und Thomas Podschadli um das andere Ende des Baums. Mit einer Säge „glättete“ Hassel den Stamm, damit dieser in die Röhre des Standfußes passte. Parallel dazu verlegten Hauke Dettmers und Christian Kempgens die erforderlichen Stromkabel.

Adventsaktion und Traditionsveranstaltung seit 1993

Weitere Lichterketten und drei LED-Sterne, mit denen die Nord-, West- und Südseite des Turms geschmückt wurden, waren bereits am Vortag an der Stahlkonstruktion aufgehängt worden. „Die Sterne haben wir für die bessere Haltbarkeit feuerverzinken lassen“, erzählte Radkte. Zudem mussten einige neue Lampen gekauft und andere Verschleißteile ausgetauscht werden. Insgesamt habe man 350 Euro investiert. Die kleine Kasse der Initiative sei damit leer und könne derzeit auch nicht aufgefüllt werden. „Aufgrund der Corona-Pandemie haben wir unseren lebendigen Weihnachtskalender zum zweiten Mal abgesagt“, berichtet Radtke.

Bei dieser Adventsaktion trafen sich Anwohner an den Dezembertagen bei wechselnden Gastgebern im Wohngebiet rund um den Vogelberg zum gemütlichen Klönschnack mit Kaffee und Punsch, Kuchen und Keksen. Dabei wurden auch Spenden für die Weihnachtsbeleuchtung gesammelt.

Der Plöner Parnaßturm Im Drei-Kaiser-Jahr 1888 ließ der Plöner Verschönerungsverein auf Plöns höchstem Hügel, dem rund 65 Meter hohen Parnaß, einen Aussichtsturm errichten. Die Plattform der stählernen Konstruktion, die auf einen eingeschossigen Backsteinsockel aufbaut, befindet sich 20 Meter über dem Erdboden und ermöglicht einen grandiosen Rund-um-Blick über die Stadt Plön und die umliegende Seenlandschaft. Um den luftigen Blickpunkt zu erreichen, der mit 85 Metern über Normal Null auf gleicher Höhe mit der Kirchturmspitze liegt, müssen schaulustige Besucher insgesamt 123 Stufen aufsteigen. Von Ende Oktober bis Anfang Ostern ist der Turm aus Sicherheitsgründen – insbesondere wegen der Gefahr überfrierender Stahlstufen und -platten – geschlossen.

Die Idee, auf Plöns höchstem Punkt eine weithin sichtbare Tanne zu platzieren, hatten einige Anlieger des Parnaßturms vor 28 Jahren. Seit 1993 schmückt die kleine Bürgerinitiative nun alljährlich den Aussichtsturm, um sich selbst und ihren Nachbarn sowie den Bewohnern des Altenhilfezentrums eine vorweihnachtliche Freude zu bereiten.