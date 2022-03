Preetz

Die Masche von Betrügern war wieder einmal erfolgreich: Eine 89-jährige Frau aus Preetz hat nach einem Schockanruf einen fünfstelligen Betrag an Betrüger übergeben. Sowohl in Kiel als auch im Kreis Plön war es am Donnerstag erneut zu einer Vielzahl betrügerischer Anrufe gekommen, warnt die Kriminalpolizei vor dieser Masche.

Lesen Sie auch Maulwurfbekämpfung im Schlossgebiet Plön: PETA zeigt den Kreis und das LLUR an

Die Preetzerin erhielt ihren Angaben zufolge gegen 12.30 Uhr einen Anruf. Ein vermeintlicher Rechtsanwalt teilte ihr mit, dass ihr Sohn Verursacher eines schweren Verkehrsunfalls sei, bei dem eine schwangere Frau zu Tode gekommen sei. Er sitze nun im Gefängnis und könne gegen eine Kaution in Höhe von 60 000 Euro freigelassen werden.

Anrufer erkundigt sich nach Schmuck und Wertgegenständen

Als die schockierte und verunsicherte Frau angegeben habe, nicht über so viel Bargeld zu verfügen, habe sich der Anrufer nach Schmuck und anderen Wertgegenständen erkundigt, berichtet die Polizei. Insgesamt setzten die Betrüger die Frau über mehrere Stunden erheblich unter Druck, sodass sie gegen 17 Uhr einer Abholerin, die an ihrer Wohnanschrift in der Nähe des Preetzer Friedhofs erschien, einen fünfstelligen Betrag übergab.

Laut Beschreibung der 89-Jährigen soll die schlanke, zierliche Frau etwa 1,60 Meter groß sein, schwarzes, schulterlanges Haar haben und gebräunt gewesen sein. Die südländisch aussehende Frau soll einen rötlichen Hosenanzug getragen haben.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt erneut vor dieser Betrugsmasche. Personen, denen im näheren Umfeld des Preetzer Friedhofs eine solche Frau aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 0431/1603333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Weitere Schockanrufe im Kreis Plön und in Kiel

Im Laufe des Donnerstags kam es zu zahlreichen weiteren Schockanrufen im Kieler Stadtgebiet sowie im Kreis Plön. Andere Personen meldeten Anrufe von falschen Polizeibeamten sowie Anrufen, in denen ein Gewinn in Aussicht gestellt wurde. Hier sollten die vermeintlichen Gewinner zunächst einen Betrag bezahlen, damit der angebliche Gewinn ausgezahlt werden könne.

Die Polizei gibt Hinweise zu Betrugsversuchen:

Polizeibeamtinnen und -beamte nehmen kein Bargeld oder Wertgegenstände zur Sicherung oder Überprüfung entgegen und auch kein Bargeld an, damit ein Angehöriger einer Haftstrafe entgeht.

Die Täter, die sich als Polizeibeamte am Telefon oder vor der Haustür mit einem solchen Anliegen an die Bürgerinnen und Bürger wenden, gehen in der Regel hochprofessionell vor und verwickeln die Betroffenen in lange Gespräche, zum Teil mit unterschiedlichen Gesprächspartnern.

In einigen Fällen wurden die Angerufenen schon zur Verschwiegenheit verpflichtet und der Anrufer drohte mit strafprozessualen Maßnahmen, falls der Angerufene mit Dritten über den Vorfall sprechen würde.

Appell: Lassen Sie sich von diesen Personen nicht unter Druck setzen oder einschüchtern und nehmen Sie umgehend Kontakt zur Polizei auf. Beenden Sie dazu eigenhändig das Gespräch und wählen selbst die 110.

Seien Sie misstrauisch, wenn vermeintliche Angehörige kurzfristig Geld für den Kauf eines Autos, eines Hauses oder Ähnlichem von Ihnen benötigen und das Geld womöglich an vermeintliche Freunde ausgehändigt werden soll. Beenden Sie auch hier das Gespräch eigenhändig und rufen Ihre Angehörigen unter der Ihnen bekannten Rufnummer zurück.

Fragen Sie sich bei Gewinnversprechen, ob Sie tatsächlich an einem Preisausschreiben teilgenommen haben. Gehen Sie nicht in Vorleistung, um Gewinne zu erhalten.

Prüfen Sie, ob ein Eintrag in Telefonbüchern oder Online-Telefondatenbanken wirklich nötig ist. Kürzen Sie Ihre Vornamen mit dem Anfangsbuchstaben ab.