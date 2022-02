Schwentinental

Bei einem Überholvorgang in Schwentinental hat ein Pkw einen Laster beschädigt. Der Autofahrer hielt nicht an, sondern fuhr mit hoher Geschwindigkeit weiter, berichtet die Polizei. Sie ermittelt nun wegen Verdachts auf unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und hofft auf Zeugenhinweise für den Unfall, der sich bereits am Montag, 14. Februar, ereignet hat.

Nach Mitteilung der Polizei bog der weiße Lkw gegen 12.50 Uhr von der Dieselstraße nach links in die Mergenthaler Straße ein. Während dieses Vorganges sei der Lastwagen von einem dunklen Auto, bei dem es sich mutmaßlich um einen Kombi der Marke Peugeot oder Renault gehandelt haben soll, im Kurvenbereich überholt worden.

Der Pkw-Fahrer habe den Überholvorgang offenbar zu früh beendet, sodass der Kombi mit dem Lkw kollidiert sei. Auch der Pkw dürfte dadurch beschädigt worden sein. Anstatt anzuhalten, sei der Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit auf der Mergenthaler Straße in Richtung Kiel davongefahren.

Auto hatte Lkw schon vorher angehupt

Nach Angaben des Lkw-Fahrers sei der Wagen mit vier Männern besetzt gewesen. Der mutmaßliche Fahrer des Wagens habe ihn bereits zuvor in der Dieselstraße angehupt.

Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 04307/82360 mit der Polizeistation Schwentinental in Verbindung zu setzen.