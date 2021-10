Eine Messer-Attacke auf dem Marktplatz in Lütjenburg (Kreis Plön) sorgte am Sonnabend für einen Großeinsatz der Polizei. Ein 24-Jähriger lief mit einem Messer bewaffnet auf einen anderen jungen Mann zu, der flüchten konnte. Die Polizei suchte den Täter — und wurden am Abend fündig.