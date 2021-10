Lütjenburg

Der 24-jährige Mann, der am Sonnabend in Lütjenburg mit einem Messer auf einen anderen jungen Mann losgegangen ist, befindet sich in einer psychiatrischen Einrichtung. Nach Angaben der Polizei Kiel von Sonntag hat eine Amtsärztin den mutmaßlichen Täter untersucht und die Einweisung verfügt.

Der 24-Jährige hatte gegen 16 Uhr einen Großeinsatz in der beschaulichen Stadt mit rund 5600 Einwohnern ausgelöst. Zunächst war er im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses am Marktplatz mit dem zweiten Mieter in Streit geraten. Daraus entwickelte sich laut Polizei eine körperliche Auseinandersetzung. Augenzeugen zufolge soll der 24-Jährige auf dem Marktplatz mit einem Messer auf sein Gegenüber losgegangen sein. Der Mann konnte sich in Sicherheit bringen und blieb unverletzt.

Vier Stunden nach der Attacke: Polizei fasste den Flüchtigen in Schmiededorf

Ein Dutzend Polizisten, teils schwer bewaffnet, riegelte im Anschluss das Gebäude in Lütjenburg ab, in dem der 24-Jährige vermutet wurde. Zudem wurden Spezialkräfte hinzugezogen. Nach einer intensiven Hausdurchsuchung auf Anordnung der Kieler Staatsanwaltschaft stand jedoch fest: Der gesuchte 24-Jährige ist nicht in dem Gebäude und hält sich auch nicht in angrenzenden Gebäuden auf.

Beamte trafen den 24-Jährigen schließlich gegen 20.20 Uhr an einer Bushaltestelle in Schmiedendorf (Gemeinde Hohwacht) an und nahmen den Flüchtigen in Gewahrsam. Dabei verhielt sich der Mann kooperativ. Zuvor hatte es schon Telefonkontakt mit ihm gegeben.

Die Auseinandersetzung war nicht die erste: In der Vergangenheit hatte der 24-Jährige sich bereits mehrfach mit dem zweiten Mieter angelegt. Die Polizei war deswegen mehrmals vor Ort. Der andere Mann ließ sich auch zum Eigenschutz oftmals von Freunden nach Hause begleiten.

Messer-Attacke in Lütjenburg: Familie spricht von starken Cannabis-Konsum

Wie die Kieler Nachrichten erfahren haben, sehen sowohl Familie als auch Personen aus dem Umfeld des 24-Jährigen die Ursache für den Zustand des Mannes und die Tat in Lütjenburg im starken Cannabis-Konsum. Der 24-Jährige wird als psychisch verwirrte Person beschrieben, die immer wieder zu Aggressionen neige.

Gegenüber den Polizisten vor Ort kritisierte der Vater des 24-Jährigen die Überlegungen auf bundespolitischer Ebene, Cannabis zu legalisieren. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sprach sich vergangene Woche dafür aus, in einem möglichen Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP eine Legalisierung festzuschreiben. In einem Interview der „Rheinischen Post“ plädierte er dafür, eine kontrollierte Abgabe an Erwachsene zu erlauben, um dem Handel von mit Heroin versetztem Cannabis einen Riegel vorzuschieben.

Das Bundesgesundheitsministerium ist weiter gegen eine Legalisierung, wie ein Sprecher von Minister Jens Spahn (CDU) am Mittwoch in Berlin deutlich machte. Bei Cannabis handle es sich um eine gefährliche Substanz, eine Legalisierung sei daher nicht angezeigt, sagte er – auch wenn in bestimmten medizinischen Fällen die Verwendung von Cannabis helfen könne. Auch Vertreter von Polizeigewerkschaften hatten vor einer Legalisierung gewarnt. Sie argumentieren unter anderem, bei Cannabis handle es sich um eine oft verharmloste Droge, die gerade bei Jugendlichen zu erheblichen Gesundheitsproblemen und sozialen Konflikten führen könne.

Einweisung in psychiatrische Einrichtung: Der Familie waren die Hände gebunden

Die Familie des 24-Jährigen habe nach eigenen Angaben bereits vor dem Geschehen am Sonnabend versucht, den Mann in eine psychiatrische Einrichtung einweisen zu lassen. Das scheiterte an den gesetzlichen Vorgaben, die einer Zwangsunterbringung enge Grenzen setzen, wenn die betroffene Person das ablehnt.

Für weitergehende Maßnahmen hätte eine Selbstgefährdung des Betreffenden vorliegen müssen. Alternativ hätte von der Person eine Gefahr für andere ausgehen müssen. Nach der Messer-Attacke sah die Amtsärztin die Voraussetzungen für gegeben – und hat den Lütjenburger in eine psychiatrische Einrichtung bringen lassen.

Nachbar des 24-Jährigen aus Lütjenburg hoffte auf eine Einweisung des Mannes

Ein Nachbar des 24-Jährigen hatte noch am Abend auf die Einweisung des Mannes gehofft. Er berichtete gegenüber den Kieler Nachrichten von Streitigkeiten, die er immer wieder mit dem 24-Jährigen hatte.

Mehrmals soll er deswegen auch die Polizei eingeschaltet haben. Auch er macht den Drogenkonsum des Mannes für seine Aggression und seinen psychischen Zustand verantwortlich.