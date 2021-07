Stakendorf

Eine hohe Überschreitungsquote hat die Polizei bei einer Geschwindigkeitsmessung auf der Landesstraße 165 bei Stakendorf festgestellt. Beamte der Schönberger Polizeistation hatten dort am Dienstag kontrolliert. Ergebnis: Nahezu jedes Fahrzeug befuhr den Bereich zu schnell. Zwei Fahrer erwartet ein Fahrverbot.

200 Fahrzeuge an der Kontrollstelle

Gemessen wurde zwischen 6.15 und 8.45 Uhr im Kreuzungsbereich L 165/Langenrade/Strandweg. In diesem Zeitraum passierten rund 200 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Fast alle fuhren mehr als die erlaubten 70 Stundenkilometer. 19 Fahrerinnen und Fahrer erwartet ein Bußgeld, da ihre Geschwindigkeiten über 90 km/h lagen.

Zwei Fahrer fuhren mit jeweils 116 km/h an der Kontrollstelle vorbei, sodass hier ein einmonatiges Fahrverbot droht. Hinzu kommen zwei Punkte in Flensburg sowie eine Geldbuße in Höhe von 160 Euro.

Sechs weitere Fahrerinnen und Fahrer erreichten Geschwindigkeiten von etwas mehr als 100 km/h, in elf Fällen wurden Geschwindigkeiten zwischen 90 und 100 km/h gemessen. Sie dürfen mit einem Punkt in Flensburg sowie Geldbußen zwischen 70 und 120 Euro rechnen.