Post bezieht am 1. Juli neuen Standort in der Plöner Innenstadt 

Plön

Die Post hat eine Lösung für einen neuen Standort in der Plöner Innenstadt gefunden. Zum 1. Juli bietet das neue Tabakwarengeschäft in der Lübecker Straße 2 auch jeden Service rund um Brief und Paket an.

Im Gebäude am alten Standort in der Langen Straße war im Dezember 2021 ein Feuer ausgebrochen. Wegen der Schäden konnte der Betrieb dort nicht weitergehen. Die Post hätte ihre Filiale aber sowieso geschlossen. Der Brand hat die Schließung der Filiale nur beschleunigt. Das Unternehmen bevorzugt das Shop-in-Shop-Konzept.Andere Geschäfte wie zum Beispiel Supermärkte erledigen die Postgeschäfte auf Provision mit eigenen Mitarbeitern.

So bald auch in der Plöner Innenstadt. Inhaber des Tabakwarengeschäfts ist das Ehepaar Tanja Danielak und Michael Malkowiak. Beide betreiben zwei weitere Läden in den Berliner Stadtteilen Mariendorf und Marienfeld. Vor fünf Jahren kauften sie ein Haus in Ostseenähe in der Gemeinde Panker, um dort ihre Wochenende und den Urlaub zu verbringen.

Das Leben an der Küste gefiel den beiden so gut, dass sie jetzt ihren Hauptwohnsitz hierher verlegten. In Berlin können die Angestellten die Geschäfte führen.

Ein kleiner Zettel mit der Aufschrift „bald hier“ kündigt die neue Poststelle in der Plöner Innenstadt an. Quelle: Hans-Jürgen Schekahn

Eigentlich wollten sie zum Geschäft mit Zigaretten, Tabak und Spirituosen auch eine Lotto-Annahmestelle in ihren Laden aufnehmen. Doch die Zentrale sagte ab. In Plön gibt es bereits eine Lotto-Annahme in einem weiteren Tabakladen. So kamen sie auf die Post.

Der Laden wird dafür umgebaut. Ein Post-Bedientresen halbiert das rund 70 Quadratmeter große Geschäft. Die Post lässt neue Leitungen verlegen, installiert die Technik für die Annahme von Paketen und Briefen. Die Poststelle wird wochentags von 10 bis 17 Uhr, sonnabends bis 14 Uhr geöffnet sein.

Vor dem Start erhalten Tanja Danielak und Michael Malkowiak noch eine Schulung. In der ersten Zeit begleitete sie ein Mitarbeiter der Post. Neues Personal will das Ehepaar vorerst nicht einstellen. Sie wollen schauen, ob sie die Kundschaft aus eigener Kraft bedienen können.

Die ersten Plöner wollten schon Pakete abgeben

Mit einem kleinen handgeschriebenen Zettel machen sie die Kundschaft darauf aufmerksam, das sie hier demnächst ihre Briefgeschäfte erledigen können. Die ersten Plöner wollten bereits ein Paket aufgeben, was jetzt natürlich noch nicht möglich ist.

Bürgermeister Lars Winter freut sich über den neuen Standort in der Lübecker Straße in der Innenstadt. Jenseits der Schwentinebrücke waren die ansässigen Geschäfte vom Leben in der Langen Straße etwas abgekoppelt. Mit einer Poststelle erwartet er eine höhere Kundenfrequenz in der Lübecker Straße.

Dennoch hätte sich Winter eine eigenständige Filiale der Post gewünscht. Die Mitarbeiter in den Shop-in-Shop-Filialen seien zwar geschult, aber anders als ausgebildete Postangestellte nicht immer sicher bei besonderen Kundenwünschen.

Was kostet ein Brief nach Kenia?

Zum Beispiel wollte Winter seiner Tochter, die in Kenia studiert, einen Brief schreiben. Wie viel so ein Auslandsbrief nun kostet, konnte die Shop-Filiale erst nach einiger Zeit in Erfahrung bringen. Ebenso erging es der Stadt bei der Versendung einer Sammelpost. Winter: „Die stehen dann schnell auf dem Schlauch.“

Plön hat für Post- und Paketdienstleistungen zwei Anlaufstellen jenseits der Innenstadt: Die Filiale in der Eutiner Straße 24, die aber nur eingeschränkt geöffnet ist, und im Edeka-Getränkemarkt in Stadtheide. Daneben gibt es drei Packstationen.

Mit der Aufgabe der Filiale in der Langen Straße verlässt auch die Postbank Plön. Ein Geldautomat steht noch in der Vorhalle der Filiale. Ob er bleibt, ist ungewiss. Das Unternehmen verweist auf die Möglichkeit, beim Einkaufen bei Lidl, Edeka und Rewe auch Geld an der Kasse per Cashback-Verfahren abzuheben.