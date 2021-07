Von Silke Rönnau

Britta Bähr (links) und Frauke Anders-Gehrke ärgern sich über rücksichtslose Besucher in der Postseefeldmark. Ihre neue Broschüre kann kostenlos am Insektenhotel am Postsee (Foto) oder an der Weggabelung hinter dem Hundesportplatz mitgenommen werden. Quelle: Silke Rönnau