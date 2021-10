Der Trinker-Treff am Garnkorb, die Jugendszene auf dem Marktplatz – diese Probleme will die Stadt Preetz angehen. Der Haupt- und Finanzausschuss befürwortet die Gründung eines Kommunalen Präventionsrats. Die SPD fordert außerdem, einen Kommunalen Ordnungsdienst einzurichten.

Präventionsrat geplant - Beschwerden über Trinkerszene in Preetz häufen sich

Von Silke Rönnau