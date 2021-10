Preetz

Die Zahl der Pfarrstellen schrumpft im Kirchenkreis Plön-Segeberg in den kommenden neun Jahren von jetzt 67 auf 44. Sie werden wegen des Sparkonzepts 2030, das einen Zusammenschluss von 35 Kirchengemeinden zu zwölf Kirchspielen vorsieht, nicht mehr besetzt. Das betrifft auch die Kirchengemeinde Preetz als eigenes Kirchspiel. Denn das Team mit Propst Erich Faehling sowie fünf Pastorinnen und Pastoren wird ebenfalls kleiner. Der Plan: Es gibt bald nur noch drei Bezirke.

2019 hatte die Synode des Kirchenkreises Plön-Segeberg einen neuen Pfarrstellenrahmenplan für alle Gemeinden in den Propsteibezirken Segeberg und Plön beschlossen. „Dadurch, dass Preetz ein Kirchspiel geblieben ist, sind wir schon sehr weit“, meint Pastor Christoph Pfeifer. „Wir haben Zeit zur Umstellung, das ist unsere Chance – und wir müssen die Gemeinde mitnehmen, denn es ist ja auch ein schmerzlicher Prozess.“

Stellen von Anke und Christoph Pfeifer werden nicht wieder besetzt

Die Vorgabe bedeutet für Preetz, dass nach der Pensionierung von Christoph Pfeifer im Oktober 2023 und seiner Frau Anke Pfeifer mit ihrer halben Stelle im Oktober 2025 diese eineinhalb Stellen nicht wieder besetzt werden. Nach dem jetzigen Stand werden sie „zur Ruhe gesetzt“. Damit könnte die Synode bei veränderten Entwicklungen diese Ruhestellung auch wieder aufheben.

Die Kirchengemeinde in Preetz - hier der Bezirk mit der Stadtkirche - stellt sich neu auf. Quelle: Ulf Dahl

Da in Preetz im November 2022 für sechs Jahre ein neuer Kirchengemeinderat gewählt werde, wolle man sehr früh mit der Vorbereitung auf die Umsetzung der Stellenkürzungen beginnen, sagt Pfeifer. „Ziel ist, dass die Pastoren zusammen mit den Ehrenamtlichen die Zukunft gemeinsam entwickeln.“

Dabei soll die Gemeindearbeit zukünftig so verteilt werden, dass die verbleibenden drei Stelleninhaber für vergleichbare Seelsorgebezirke verantwortlich sind. Dieses Konzept soll vor der endgültigen Zustimmung durch den Kirchenkreis auf einer Gemeindeversammlung am ersten Advent 2021 (Sonntag, 28. November) vorgestellt werden. Für 2022 habe man sich vorgenommen, sich von Andreas W. Lüdtke beraten zu lassen, der die Kirchspiele vor Ort bei diesem Umbauprozess begleitet.

So sehen die neuen Bezirke aus

Konkret sieht der jetzige Plan vor, dass das Kirchspiel Preetz bereits ab 2023 in drei Pfarrbezirke aufgeteilt wird. Der Pfarrbezirk 1 (Pastorin Ute Parra) gibt einen Teil des bisherigen Pfarrbezirks an den Bezirk 2 (Pastor Lars Kroglowski) ab und übernimmt dafür einen Teil des bisherigen Süd-Bezirks von Pastor Christoph Pfeifer. Damit wächst der bisherige Bezirk Mitte entlang der Kührener Straße in Richtung Süd bis zur Stadtgrenze.

Der bisherige Pfarrbezirk von Pastor Kroglowski als neuer Bezirk 2 enthält das bisherige Gebiet und wird zusätzlich durch das Wohngebiet entlang der Wakendorfer Straße und die Dörfer Kühren, Klein-Kühren und Kührsdorf erweitert.

Der neue Pfarrbezirk 3 von Pastorin Yasmin Glatthor bekommt zum bisherigen Zuschnitt noch Teile des Bezirks Süd entlang des Ragniter Rings und Teile des Pfarrbezirks von Pastorin Pfeifer beidseits des Postfelder Weges sowie die Dörfer Nettelsee und Löptin dazu.

Zahl der Gemeindeglieder sinkt

Zum jetzigen Zeitpunkt hätten alle drei Pfarrbezirke eine Größenordnung von rund 3100 bis 3200 Gemeindegliedern. Das sei noch deutlich über dem Schnitt, der vom Kirchenkreis für 2025 zugrunde gelegt worden sei, so Pfeifer. Da aber die Gemeindegliederzahlen stetig sinken – von 10 200 Anfang 2020 auf aktuell nur noch 9716 Gemeindeglieder –, sei davon auszugehen, dass man sich zum Zeitpunkt der Pensionierung von Pastorin Anke Pfeifer der 9000er-Grenze weiter angenähert habe.

Zur nächsten Kirchengemeinderatswahl 2022 sollen die drei neuen Bezirke bereits geschnitten sein. „Damit die Gemeindeglieder wissen, wo sie hingehören und dass die seelsorgerische Betreuung gut gesichert ist“, sagt Anke Pfeifer. Ihr Mann fügt hinzu: „Das ist ein gutes Gefühl, dass ich den Ruhestand mit dem Team gemeinsam vorbereiten kann – das hilft auch selbst beim Loslassen.“

Weitere Schritte, wie die konkrete Gemeindearbeit unter den verbleibenden Pfarrstelleninhabern mit dem großen Team der Ehrenamtlichen aufgeteilt werden kann, sollen 2022 gemeinsam vom Kirchengemeinderat mit dem Pfarrteam intensiv beraten werden. „Wir machen uns in den nächsten Jahren auf den Weg, um auch inhaltliche Bereiche zu besprechen und zu sehen, wie wir die Aufgabenfelder aufteilen können“, erklärt Yasmin Glatthor.

Ehrenamtliche sollen mehr einbezogen werden

Dabei müsse man die Ehrenamtlichen mit einbeziehen, betont Lars Kroglowski. Schon jetzt werde von der Taizé-Andacht bis zur Kinderbibelwoche, vom Konzert bis zur Begleitung von Gottesdiensten sehr viel ehrenamtlich geleistet.

„Wir werden Dinge weglassen, aber vielleicht auch durch Neues ersetzen“, meint Ute Parra. Das sei eine Chance für Ehrenamtliche und Gemeindeglieder, sich aktiv am Prozess zu beteiligen. Dabei behalte man ein Ziel immer im Blick, sagt Anke Pfeifer: „Die Kirche soll so nah wie möglich an den Menschen bleiben.“