Preetz

Alarm im Supermarkt: Feuerwehrfahrzeuge, Rettungsdienst und Polizei rückten am Dienstag auf dem Marktplatz in Preetz an. In dem Geschäft war es zu starket Rauchentwicklung gekommen. Als Ursache nannte Einsatzleiter Walter Lamp einen Defekt an der Elektrotechnik einer Kühltruhe: „Es kam aber zu keinem offenen Feuer.“

Angestellte räumten den Laden

Als die Feuerwehr anrückte, war der Supermarkt bereits geräumt. „Das haben die Mitarbeiter gut gemacht“, betonte Lamp. Alle wurden vom Rettungsdienst untersucht, niemand war verletzt. Die Angestellten hatten bis zur Ankunft der Einsatzkräfte auch dafür gesorgt, dass niemand mehr hineinkam.

An der defekten Kühltruhe hatten Mitarbeiter die Blende abgerissen und einen Feuerlöscher hineingehalten, berichtete Lamp weiter. „Dadurch entstand ein Mischmasch aus Pulverdampf und Rauch.“ Die Messgeräte der Feuerwehr hätten Schadstoffe angezeigt. „Wir müssen jetzt alles rausblasen aus dem Laden“, erklärte er vor Ort. Der Rauch werde durch die Lüfter über das Treppenhaus am hinteren Eingang nach draußen gedrückt. Dort waren weitere Kräfte zur Absicherung positioniert.

Keine Rauchentwicklung in den darüber liegenden Arztpraxen

Die Feuerwehr untersuchte auch das restliche Gebäude. Über dem Supermarkt befinden sich Arztpraxen. „Dort war aber kein Rauch, alles in Ordnung“, so Lamp. Insgesamt waren 52 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Preetz und Schellhorn sowie fünf Kräfte vom Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz. „Wir lüften jetzt weiter, bis die Messgeräte sagen, dass alles in Ordnung ist.“

„Zum Glück war es kein Feuer“, sagte Rewe-Filialleiter Arne Rehmke. Ware sei nicht beschädigt, berichtete auch Stefan Karbach, Gebietsmanager Vertrieb.