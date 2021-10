Preetz

In der Mittagspause schnell mal ausstrecken und die Sonne genießen. Beim Rundgang um den Kirchsee einen kleinen Stopp einlegen und den Blick übers Wasser schweifen lassen. Im Park eine Rast einlegen und die Landschaft genießen. Das soll ein neues Projekt in Preetz ermöglichen, das jetzt der Ausschuss für Wirtschaft, Sport, Kultur (WSK) auf den Weg brachte: Im Stadtgebiet sollen zehn große Liegebänke aufgestellt werden.

Bänke am Gymnasium werden gut genutzt

Der Antrag der CDU hatte bereits im August auf der Tagesordnung des Ausschusses gestanden. Damals hatte Michael Howe (FDP) vorgeschlagen, eine Sitzgruppe, bestehend aus mehreren Bänken, an einem Standort aufzustellen. Am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Preetz seien bereits ähnliche Bänke vorhanden, die von den Schülern ausgiebig genutzt würden. Der Ausschuss beschloss damals einstimmig, die Verwaltung um eine weitere Prüfung zu bitten.

Dabei sollten die Fragen geklärt werden, wo und für wen die Liegebänke aufgestellt werden und welches Modell sich am besten eignet. „Außerdem mussten wir klären, ob wir Holz oder im Hinblick auf Vandalismus Kunststoff und Metall bevorzugen“, berichtet Ausschussvorsitzender Simon Bussenius (CDU). Bei den Sitz- und Ruhebänken im Stadtgebiet wurde im Hinblick auf die Kosten der Unterhaltung in den vergangenen Jahren auf Kunststoff und Metall zurückgegriffen, die zwar teurer in der Anschaffung, aber günstiger bei einer Vollkostenrechnung abschneiden, erläuterte die Verwaltung.

Breite Bank kommunikativer als Sessel

Doch die Liegen gebe es nur in der Ausführung mit Holz, so Bussenius. Ein Hersteller biete zwei Modelle an: einen drehbaren Sessel und eine nicht bewegliche Liege für jeweils eine Person. Der Ausschuss entschied sich für das Modell einer weiteren Firma, das auch schon am Gymnasium steht. Diese Liegebänke können von mehreren Personen gleichzeitig genutzt werden und sind damit kommunikativer als die reinen Sessel.

Zehn breite Bänke sollen rund 20 000 Euro kosten. Die Stadt will einen Zuschuss der AktivRegion im Rahmen des Regionalbudgets in Höhe von 80 Prozent beantragen. „Wenn wir keine Förderung erhalten, werden die Bänke nicht angeschafft“, erklärte Bussenius. Für den Fall könne man auch noch die Möglichkeit eines Sponsorings prüfen.

Bürger können Wünsche zum Standort äußern

Die Standorte sind noch nicht geklärt. Möglich seien Plätze am Wanderweg um den Kirchsee, im Mühlenaupark, in den Wehrberganlagen oder am Robinson-Spielplatz am Postsee, so Bussenius. Man sei für Vorschläge aus der Bevölkerung offen. Wer eine Idee habe, könne sich bei Umweltamtsleiter Jan Birk unter Tel. 04342/303247 melden.