Preetz

Um die Mittagszeit ist es am Dienstag zu einem Gerangel zwischen einem Ladendieb und einem Warenhausdetektiv in Preetz gekommen.

Gegen 11.50 Uhr war dem Detektiv ein Mann aufgefallen, der in einem Drogeriemarkt am Markt mehrere Produkte im Gesamtwert von rund 500 Euro einsteckte. Als er den Markt verließ, sprach ihn der Detektiv an. Der Dieb ergriff die Flucht, konnte aber zunächst festgehalten werden. Im Gerangel schubste der Täter den Detektiv gegen einen Fahrradständer und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der 55-Jährige Detektiv erlitt eine Beinverletzung, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Die Preetzer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Der Täter soll zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß sein, etwa 45 Jahre alt und von kräftiger Statur. Er trug kurzes auffälliges blondes Haar, dass möglicherweise gefärbt war. Der Täter trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose und blaue Sneaker mit weißen Streifen an den Seiten.

Zeugen werden gebeten unter der Telefonnummer 04342/10770 Hinweise an die Polizei zu geben.