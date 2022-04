Lidl will in Preetz seine Verkaufsfläche vergrößern. Die Erweiterung soll aber kein Anbau sein – stattdessen plant das Unternehmen einen Abriss des alten Marktes und einen kompletten Neubau der Discounter-Filiale. Wie sehen die Pläne aus und was sagt der Ausschuss für Bauplanung dazu?