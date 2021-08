Preetz

Wer hätte das gedacht. Im Preetzer Gesundheitszentrum Am Löwen gibt’s außer Pillen, Salben und Tinkturen auch Milch, Joghurt, Nüsse oder Müslis. Und das genau seit 50 Jahren. Damals kam der Apotheker Wolf-Peter Krause auf die Idee, mehr anzubieten als Hustensaft, Aspirin und Co. Vom 1. bis 11. September wird das Jubiläum auch mit den Kunden gefeiert, die in diesem Zeitraum auf alle Reformhausprodukte 20 Prozent Preisnachlass erhalten.

Klick im Kopf machte es bei Wolf-Peter Krause in den 1960er-Jahren bei einem Urlaub in der Schweiz. Eigentlich wollte er damals nur eine Bandage kaufen. Doch die Apotheke des Kollegen in Arosa hatte mehr zu bieten: ein breites Sortiment vom Bircher-Müesli bis zum Haarspray für topmodische Damen-Turmfrisuren.

Konkurrenz steigt durch Bio-Sortimente der Supermärkte

Weil solche Produkte laut Betriebsordnung in Apotheken (nach wie vor) nicht angeboten werden dürfen, kam Krause auf die Idee, seiner Apotheke im Neubau am Marktplatz Schritt für Schritt Sanitätshaus, Drogerie, Parfümerie und ein Reformhaus als Fachgeschäfte anzugliedern.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In den ersten Jahren gab es auf der rund 200 Quadratmeter großen Reformhausfläche sogar fast ein Vollsortiment frischer Lebensmittel. „Doch das haben wir mittlerweile zurückgefahren, weil die Supermärkte ihre Bio-Sortimente so stark ausgebaut haben“, erklärt Kristina Böhm, die wie ihre Schwester Bettina Krause Geschäftsführerin des von ihrem Vater gegründeten Gesundheitszentrums ist.

Geschulte Mitarbeiter informieren Kunden über mögliche Wechselwirkungen

Geblieben sei aber der Anspruch, Kunden ausschließlich „High-End-Produkte“ in Bio-Qualität anzubieten. Ein großer Anteil der insgesamt 15.000 Artikel von der Naturkosmetik bis hin zu Trockenfrüchten oder Heilpflanzensäften trage das „Neuform“-Qualitätssiegel, das unter anderem garantiere, dass die Bio-Produkte weder künstliche noch tierische Zusatzstoffe enthielten.

Wichtig sei das vor allem für den sich stetig vergrößernden Kreis von Kunden mit Allergien oder Intoleranzen: „Sie müssen sich unbedingt auf die Qualität unserer Produkte verlassen können “, betont die Apothekerin Bettina Krause. Dafür seien aber Schulungen von Mitarbeiterinnen zu Fachberaterinnen unerlässlich, um Kunden über mögliche Wechselwirkungen von Produkten aufklären zu können.

„Wir sind eben kein Supermarkt“

In dieser Fachkompetenz sehen die beiden Geschäftsführerinnen auch die große Stärke des Reformhauses – trotz steigenden Konkurrenzdrucks. „Wir sind eben kein Supermarkt, wollen das auch nicht sein“, erklärt Bettina Krause: „Wir punkten mit Fachwissen und Qualität.“